Niurka Marcos causa revuelo por una polémica con Montserrat Oliver

Niurka Markos le manda un fuerte mensaje a Montserrat Oliver, quien la "corrió" de su programa "Montse & Joe", algo que la cubana no perdonó.

Versión impresa

En el video Niurka dice: "A ver Montserrat vamos por partes, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido, tú dijiste 'Niurka vete' y me fui".

"Me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi pero te ignoré. La pregunta es: ¿Por qué tratar mal a los que vamos a tu programa de gratis a ayudarte a subir el raiting? Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo", se lee en una nota de La Botana.

La actriz y bailarina así terminó su mensaje para Monserrat Oliver: "Ojo: el grave error fue subestimarme, no te preoucupes, no es la primera vez que me corren de algún lugar, no te sientas tan importante, perra".

Según la información que dio a conocer la revista TV Notas el fin de semana, Niurka abandonó el foro de grabación luego de que Montserrat la corriera mientras simulaban algunos juegos sexuales.

Todo había comenzado bien, pero las bromas y los comentarios fueron subiendo de tono hasta que la actriz se habría “montado” en Oliver, por lo que Montserrat le pidió a la vedette que abandonara el lugar de grabación del programa de Unicable, se lee en Infobae.

Aunque parecía que Oliver hablaba en tono de broma, Niurka se tomó totalmente en serio las palabras de la presentadora y aunque ésta la llamó para pedirle que no se fuera, la cubana ya no quiso escucharla.

Yolanda Andrade descartó cualquier inconveniente. “Definitivamente es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella, si nosotras tenemos una amistad de muchos años".

VEA TAMBIÉN: Brad Pitt tiene un 'doble', se llama Nathan Meads, un albañil británico de 34 años

"Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino”, aseguró a TV Notas.

Luego de esto, Montserrat había preferido guardar silencio, pero su reciente publicación -parece- haría referencia a los difíciles momentos que está pasando, aunque apoyada siempre por el amor de su esposa.