Noche de los Grammy 2022: Panameños nominados y más

Llegó el gran día de los Premios Grammy 2022, hoy, 3 de abril. La cita será en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Una larga lista de artistas y profesionales de la industria acuden cada año a esta gala que rinde homenaje a la música.

Esta ceremonia se efectuaría inicialmente a finales de enero, pero debido a los brotes de la covid-19, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación decidió realizarla esta noche.

Los mayores representantes de todos los géneros musicales están listos para hacer su entrada triunfal en la alfombra roja más grande y espectacular de la música.

Panamá también dice presente en la lista de nominados de esta 64 edición de los Premios Grammy.

Roberto Delgado & Orquesta, Rubén Blades y los Rabanes, están en la lista de los nominados en estos galardones.

Los Rabanes están nominados en la sección Mejor Álbum Musical Infantil, por su participación en disco de 123 Andrés (grupo musical colombiano) con tema "La Patineta", cuyo autor es Emilio Regueira de Los Rabanes.

En tanto, Blades y Delgado también se encuentran nominados a Mejor Álbum Tropical con "Salswing". Ellos compiten con el Gran Combo de Puerto Rico, Aymée Nuviola, Gilberto Santa Rosa y Tony Succar.

Hace unas semanas, Roberto Delgado dijo: "Gracias Panamá por apoyarnos siempre, gracias a todos también por darle la oportunidad a este chiricano que siempre se sentirá orgulloso de serlo y de ser panameño también".

Otros datos de los Grammy

- Más nominados: Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Doja Cat, Jay-Z, Billie Eilish, Abba, Tony Bennett, Lady Gaga, Lil Nas X, Taylor Swift, Afrojack, David Guetta, Tiësto, Cardi B, Kanye West, The Weeknd, Pablo Alborán, Camilo, Ricardo Arjona, Selena Gomez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Mon Laferte, H.E.R., Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Tony Succar y Olivia Rodrigo, son sólo algunas de las grandes estrellas que harán su entrada triunfal y que sin duda darán de qué hablar por sus looks y estilos.

- El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, es la sede de estos premios, pero en anteriores ocasiones el lugar habitual fue Crypto.com Arena (anteriormente conocido como STAPLES Center) en Los Ángeles.

- Presentador: Trevor Noah, de "The Daily Show", es el presentador de la gala. El director general de los Grammy, Harvey Mason Jr, declaró en su momento: "Trevor estuvo increíble como anfitrión de la 63 edición de los Grammy y recibió elogios por parte de la industria, los fans y la crítica", tal como lo recuerda "Vogue".

- Novedad: En 2022 cualquier compositor, ingeniero, productor o artista destacado en un disco nominado a Álbum del Año obtendría una nominación, aunque solo haya trabajado en una de las canciones.

