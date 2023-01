Nominaciones a los premios Óscar 2023

Las cintas "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, optarán al Óscar a mejor película en la 95ª edición de estos premios, anunció este martes la Academia de Hollywood.

A ambos títulos se suman, entre otras, "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh; "Elvis", de Baz Luhrmann; "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, y las dos producciones súper taquilleras de 2022, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, y "Avatar: The Way of Water", de James Cameron.

También se anunció que Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, “The Fabelmans”, en la la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”), Todd Field (“Tár”) y Ruben Östlund ("Triangle of Sadness").

La representación latina

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, buscará el Óscar en la categoría de mejor película internacional.

La cinta de Mitre competirá con las producciones "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia).

Entre tanto, la versión de “Pinocchio” del director mexicano Guillermo del Toro recibió la nominación al Óscar a la mejor película de animación.

Los filmes "Turning Red", de Domee Shi; “Puss In Boots: The Last Wish”, de Joel Crawford; “Marcel the Shell with Shoes On”, de Dean Fleischer Camp, y “The sea Beast”, de Chris Williams, completan esta categoría.

VEA TAMBIÉN: Polo Polo, comediante mexicano, murió de causas naturales

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.

Con la película de animación foto a foto ("stop motion"), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.

Candidatos a mejor actor y actriz

Austin Butler ("Elvis") tendrá que enfrentarse a Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") en la categoría de mejor actor. Ambos fueron los interpretes ganadores de los Globos de Oro y comparten categoría con el ganador de los Critics Choice Awards, Brendan Fraser ("The Whale"); Paul Mescal ("Aftersun") y Bill Nighy ("Living").

Cate Blanchett optará a su segundo Óscar como mejor actriz (tercero en total) por "Tár", junto a la hispano-cubana Ana de Armas en su papel de Marilyn Monroe en "Blonde", Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").

VEA TAMBIÉN: Cine Universitario: ¿Qué películas están en cartelera?

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!