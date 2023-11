Nona Sobo, actriz en ‘Entrevías’, lanzó su primer sencillo

Nona Sobo se puso por primera vez delante de las cámaras, como modelo, a los ocho años, aunque saltó a la fama como actriz por su papel en la serie ‘Entrevías’, junto a Jose Coronado. Ahora debuta en música con su primer sencillo, ‘Liao’ junto al dj ‘El búho’ y Sweetbeat.

“Estoy en una toma de contacto con la música, pero espero formarme igual que lo he hecho como actriz. Para mí lo más importante es aprender cosas nuevas, estar en continuo aprendizaje”, explica a EFE Mariona Soley i Bosch (Tailandia, 2000), conocida como Nona Sobo, sobre su faceta musical, junto a Alikate Producciones.

Un pequeño fragmento del sencillo aparecía en primicia en el último capítulo de ‘Entrevías’ este martes, en el que su personaje, Irene, bailaba e interpretaba los acordes de este tema, que horas después presentaría en la Sala Kapital de Madrid y también en distintas plataformas de escucha.

Música urbana

“Desde siempre me ha gustado la música en sus distintos planos, y se me dio la oportunidad por parte de un amigo, que me presentó la maqueta de la canción. La propuse a ‘Entrevías’ y lo aceptaron”, cuenta sobre la historia del tema, que enmarca en el género de música urbana actual.

La actriz cuenta con formación como bailarina desde su infancia, un nexo con la música que también ha influido a la hora de embarcarse en este proyecto de una disciplina que quiere compaginar con rodajes porque ya tiene un próximo proyecto de cine que, por el momento, no puede desvelar.

En televisión, además de actuar en ‘Entrevías’, formó parte del reparto principal de ‘Bienvenidos al Edén’ (2023). Y aunque su carrera artística está comenzando, las redes sociales y la crítica la posicionan como un talento emergente, algo que ella relaciona con “haber podido trabajar con los mejores”.

Compañerismo

“El primer día de rodaje de ‘Entrevías’ José (Coronado) me dijo que daba igual que no me supiera bien mis líneas, pero que lo importante era que fuera a trabajar sabiéndome todos los nombres del equipo, fuera y dentro de cámaras”, dice sobre “el compañerismo”, su mayor lección en la industria más allá de la técnica.

Para Nona Sobo “nunca se deja de aprender”. “Me formé mucho, pero de tus compañeros es de quien más aprendes, no solo técnicamente, sino a nivel humano, que es igual de importante”, dice la actriz, cuyo perfil en la plataforma Instagram es conocido, además, por compartir publicaciones sobre importancia de la salud mental.

Aunque es consciente de que las redes sociales son “una herramienta de trabajo”, tiene claro que fomentar este tipo de mensajes hacia su público es parte de una labor que se toma como personal y que considera importante, por eso cree que “trabajarse una misma” es casi tan importante como hacerlo en el aspecto profesional.

“Es importante contar lo bueno, pero también lo malo. Las niñas están creciendo acostumbradas a ver cuerpos y vidas perfectas, y al final somos humanos, y lo bonito es ser real”, explica Sobo, que quiere seguir creciendo y explorando registros, pero siempre fiel a su esencia. “Siempre voy a ser yo misma”, afirma rotunda.

