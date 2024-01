Nueva colección de cuentos de Stephen King

En el primer semestre del 2024, el 21 de mayo, Stephen King lanzará una nueva publicación, "You Like It Darker", una nueva y extraordinaria colección de 12 cuentos.

"El maestro del terror", como también se le conoce al exitoso escritor, se caracteriza por ser un narrador legendario y un experto de la ficción corta, algo de lo que disfrutarán los lectores en su nueva publicación.

"¿Te gusta más oscuro? Bien, yo también", reza el epílogo de "You Like It Darker", obra en la que King profundiza en las partes más oscuras de la vida, tanto de forma metafórica como literal.

"King ha sido, durante medio siglo, un maestro de la forma, y estas historias, sobre el destino, la mortalidad, la suerte y los pliegues de la realidad donde cualquier cosa puede suceder, son tan ricas y fascinantes como sus novelas, tanto por su tema como por su peso. Un placer enorme de leer", se adelantó sobre el lanzamiento en la página web del escritor (https://stephenking.com/).

Quienes han disfrutado de la obra de King saben que escribe para sentir "la euforia de dejar atrás la vida cotidiana", sentimiento que los lectores podrán experimentar una y otra vez con "You Like It Darker".

Cada una de las historias de la colección encierra sus propias emociones, alegrías y misterios; en resumen, cada uno es icónico.

"Two Talented Bastids" explora el secreto largamente oculto de cómo los caballeros del mismo nombre obtuvieron sus habilidades. En "El mal sueño de Danny Coughlin", un breve y sin precedentes destello psíquico trastorna docenas de vidas, la de Danny de manera más catastrófica. En "Rattlesnakes", una secuela de "Cujo" , un viudo afligido viaja a Florida en busca de un respiro y, en cambio, recibe una herencia inesperada, con importantes condiciones. En "The Dreamers", un taciturno veterano de Vietnam responde a una oferta de trabajo y descubre que hay algunos rincones del universo que es mejor no explorar. "The Answer Man" pregunta si la presciencia es buena o mala suerte y nos recuerda que una vida marcada por una tragedia insoportable aún puede tener significado.'



La capacidad de Stephen King para sorprender, asombrar y brindarnos terror y consuelo sigue siendo insuperable.



Son 12 cuentos, varios de ellos nunca antes publicados y algunos de los mejores de su historia.

