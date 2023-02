Nueva serie protagonizada por Laverne Cox: ¿De qué trata?

Romper paradigmas y generar conciencia, son dos de los propósitos de la serie protagonizada por Laverne Cox, actriz y activista de los derechos de la comunidad LGBTQI+, que se emitirá en Latinoamérica por las pantallas de E! Entertainment.

De lunes a viernes, a las 8:00 p.m., a partir de hoy, 6 de febrero, se transmitirá "Completamente Honesta, con Laverne Cox", donde la actriz y activista se sumerge, con audacia y profunda intimidad, en conversaciones con los talentos más influyentes en la actualidad mientras revela nuevas perspectivas, historias inspiradoras y la fuerza impulsora que hay detrás de las estrellas más fascinantes del momento.

Además, no solo se les dará visibilidad a nuevas perspectivas, también se reflexionará sobre los estigmas contra las mujeres transgénero y se destacará a los creadores de tendencias y aquellos que tiene un impacto positivo en la industria de Hollywood.

La serie tendrá como invitados a Melanie Lynskey ("The Last of Us"), Nicole Byer ("RuPaul's Drag Race") y Sheryl Lee Ralph ("Criminal Minds"), informaron de E! Entertainment.

Laverne Cox, por su parte, está honrada por poder protagonizar esta nueva serie, donde a través de conversaciones honestas y profundas buscará inspirar a la audiencia.

"Hoy como una mujer de 50 años siento que estoy en mi mejor momento, enamorada y viviendo la vida de la mejor forma posible", afirmó Cox emocionada sobre su nueva producción.

¿Quién es Laverne Cox?

Laverne Cox nació en Mobile, Alabama, y es hija de una madre soltera, además, tiene un hermano gemelo, con quien compartió créditos en "Orange Is The New Black".



En 2015, Laverne Cox publicó su libro de memorias. El título es "Daring to Be Myself: A Memoir" (Atreviéndome a ser yo misma: Una memoria).



Fue nombrada "Mujer del Año" por "Glamour" en 2014 y fue la primera mujer transgénero en ser nominada a un Emmy.

A los 11 años, Cox intentó quitarse la vida, sufría de bullying en la escuela y no sabía cómo lidiar con su identidad.

Se graduó en la Marymount Manhattan College de Nueva York, Estados Unidos, y su papel como Sophia Burset en "Orange Is The New Black" contribuyó a romper los prejuicios que hay en torno a las personas transgénero.

En 2008, se convirtió en la primera mujer transgénero afroamericana en participar en un reality show ("I Want to Work for Diddy"). En 2010, creó su propio programa ("#TRANSform me") y en 2015, fue la primera mujer transgénero en ser portada de la revista Time.

