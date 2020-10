La 'One Two' se refirió a los viáticos de los diputados: 'Felicidades para ellos, se salieron con la suya'

Los escándalos en la política local durante la pandemia no han cesado.

La polémica más reciente surgió ante la negativa de la mayoría de los diputados para la reducción de gastos por viáticos y viajes, propuesta que está incluida en el proyecto del presupuesto General del Estado.

La propuesta solo obtuvo tres votos favorables de la bancada independiente. La situación generó molestia y comentarios negativos hacia los “padres de la patria”.

El popular personaje de la televisión panameña, la One Two reaccionó al nuevo escándalo de los diputados.

“Solamente paso por aquí a dar mi humilde opinión sobre este poco de sinvergüenzas, sobre estos proxenetas de la patria llamados diputados”, inició diciendo la One Two en un live en Twitter.

“Sinvergüenzas”, “descarados”, “malditos” y hasta “infelices” son algunos de los calificativos que utilizó la One Two para referirse a quienes votaron en contra de recortarse los viáticos “astronómicos” de los cuales gozan.

Además, aseguró que algunos de los disputados le dan risa y hasta vergüenza porque cuando hablan en el Pleno manifiestan que están allí por el pueblo y que tienen que estar con el pueblo, no obstante, según la One Two son ellos quienes en la primera oportunidad arremeten contra el pueblo.

“Pero esa es la gente que nos merecemos, esa es la gente que ahuevadamente y estúpidamente nosotros le dimos el beneficio para que cada cinco años uno los ponga en el sitio que están, porque ellos no llegaron a la Asamblea Legislativa gracias al Espíritu Santo o a Dios”, advirtió el personaje.

En este sentido, la One Two se pregunta dónde están aquellos que gritaban a los cuatro vientos que el pueblo era primero y que este Gobierno no iba hacer lo mismo.

“No es la política la que hace a un candidato convertirse en un ladrón y sinvergüenza, ES TU VOTO, El que hace A UN LADRÓN convertirse en un POLÍTICO”, tuiteó la reconocida cara de la farándula local.

“Completamente de acuerdo contigo One Two, que cachetada para este pueblo golpeado algún día se le acabará la fiesta en esta vida todo se paga”, “Mejor se daña es una triste realidad de las ratas que tenemos en esa Asamblea”, “Así mismo es... desgraciadamente muchos tenemos que pagar las consecuencias de la elección de un pueblo sumergido en la ignorancia y el clientelismo de estas ratas de diputados. Y lo peor es ver en redes sociales como se enfrentan por seguir defendiendo...”, son algunas de las reacciones que generó el live de la One Two.

Belleza de estos diputados. Con los viaticos. https://t.co/GOoxmT8Mfv— (@laonetwo507) October 28, 2020