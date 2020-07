Orlando Bloom y Katy Perry están devastados por la partida de 'Migthy'

La cantante Katy Perry y su prometido Orlando Bloom están devastados por la pérdida de su mascota “Migthy”.

“Migthy”, un perro, desapareció hace aproximadamente siete días en Montecito, California y desde entones Orlando Bloom y Katy Perry dedicaron cuerpo y alma a la búsqueda de la mascota. Hasta recompensa ofrecieron para quien diera con el paradero del perro.

Sin embargo, a través de su perfil de Instagram el actor informó el cese de la búsqueda y los motivos.

“Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día, encontramos su collar… He llorado más esta semana de lo que creía posible. No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros, debajo de las carreteras, busqué en cada patio y cada lecho del arroyo”, dijo Bloom.

De igual manera, también agradeció a todas aquellas personas que lo ayudaron a él y a su prometida en la búsqueda. “Fue muy reconfortante ver lo mejor de la gente incluso en los peores momentos”, agregó.

Como homenaje el actor de 43 años se tatuó el nombre de su mascota, “Migthy”, en el pecho. A través de un vídeo mostró el proceso.

Por su parte, Katy Perry aseguró que extrañarán siempre a su pequeño amigo y que para siempre tendrán un agujero en el corazón en forma de pata.

Durante los días que “Migthy” estuvo perdido la pareja experimento momentos de incertidumbre e impotencia. Orlando Bloom fue quien dejo ver su lado sentimental, ya que “Mithy” llego a su vida cuando él y Katy habían roto su relación.

“No recuerdo un momento en mi vida en el que haya estado roto. La crudeza que he sentido en estos últimos días y las noches de insomnio ante la idea de que mi pequeño hombre esté perdido y asustado, conmigo incapaz de hacer nada para protegerlo”, publicó el actor con una serie de fotografías.

La irreparable pérdida de la pareja coincide con la etapa final del embarazo de Katy Perry, ya que pronto se dará el nacimiento de su primer hijo.

