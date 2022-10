Orman Innis propone algunas ideas para solucionar el problema de los huecos en la calles

La gestión de Rafael Sabonge, como titular del Ministerio de Obras Públicas, ha estado envuelta en polémica debido al mal estado de las carreteras y por las afectaciones económicas que sufren miles de panameños en reparaciones para sus vehículos por caer en huecos.

Los huecos y baches son un problema de nunca acabar, caer en uno o más es inevitable, ya que hay tramos que están en muy mal estado, como es el caso de la vía que conduce a Panamá Oeste.

“Para venir de Panamá hacia el área oeste por lo menos vas a caer en tres huecos, inevitable, porque no hay como ‘chifiarlos’ y más si está oscura la calle. Y lo más increíble es que hay huecos en vía tan transitadas que yo no puedo entender qué no los arreglen”, comento Orman Innis.

El expresentador de televisión no habló sobre la gestión de Sabonge, pero le propuso a la entidad que preside el funcionario tres soluciones, una de ellas, consiste en señalizar los huecos para que los conductores puedan evitar caer en ellos.

Innis también propone que la institución le dé un “auxilio económico” a los conductores que puedan demostrar que han sufrido daños en su vehículo producto del deplorable estado de las vías.

Y por último, insta a la institución a que le suministre a los conductores el material necesario para que cada una tape los baches y huecos que encuentre en la vía.

En otra publicación Innis pide que se solucione la situación, pues no hay ni un kilómetro de calle en buen estado en la ciudad, pues él también está sufriendo las consecuencias, hace dos semanas cayó en un hueco y se le daño una pieza a su carro.

Los seguidores del expresentador se sumaron a su sentir y han opinado al respecto:

VEA TAMBIÉN: Saúl 'Canelo' Álvarez: ¿El pugilista le faltó el respeto a su hija durante su fiesta de quinceaños?

- “Excelente. Yo pondría una 4 opción. Un descuento con taller o cadena de talleres para los afectados de los huecos del 50%”.

- “Nada de eso se puede hacer por qué Panamá es el Dubai de las Américas”.

- “Uno se ríe, pero da molestias, porque nadie se hace responsable y no quieren arreglar un ****”.

- “Deberían de dar auxilios económicos al pueblo para este tipo de situaciones, ineptos. Que pesadilla se ha vuelto vivir en este país”.

VEA TAMBIÉN: Laura de Sanctis no entró al Top 20 del Miss Grand, pero para ella fue 'una experiencia increíble'

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!