Óscar 2023: Predicciones de los premios, según 'Variety'

La carrera por el premio Óscar está en la recta final, se celebrará la ceremonia el 12 de marzo, y como es de esperarse las predicciones de los medios especializados no se han hecho esperar, dando así una idea de lo que podría pasar en la gala de premiación.

Hace escasas 24 horas el circuito de premios de la revista “Variety”, donde se le da seguimiento a todas las noticias de los premios y contenido relacionado durante todo el año, publicó las predicciones de las 23 categorías de la edición número 95 de los Óscar.

Todas las categorías son importantes, sin embargo, la atención siempre recae en las principales como “Mejor película”, “Mejor director”, “Mejor actor”, “Mejor actriz” o “Guión original”.

En este sentido, en Panamá América hemos consultado las predicciones de “Variety” para ver quiénes son los posibles ganadores en las principales categorías.

‘Mejor película’

“Everything Everywhere All at Once”, distribuida por A24 y con 11 nominaciones en los Óscar, “se siente como un ganador innegable” luego de triunfar en varias premiaciones previas a los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En cuanto al resto de las candidaturas “Top Gun: Maverick” “podría ganar”, “Tár” “debería ganar” y por último “Close” “debería haber estado aquí”.

‘Mejor director’

En esta categoría vencerán Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los directores de “Everything Everywhere All at Once”, lo cual los convertiría en los séptimos directores más jóvenes en ganar el Óscar.

Steven Spielberg “podría ganar”, empataría en la segunda mayor cantidad de victorias como director en la historia, Todd Field (“Tár”) “debería ganar” y SS Rajamouli (“RRR”) “debería haber estado aquí”.

‘Mejor actor’

“Ganará” Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”) “podría ganar”, Austin Butler nuevamente figura en la opción de “debería ganar” y Mehdi Bajestani (“Holy Spider”) “debería haber estado aquí”.

‘Mejor actriz’

Michelle Yeoh de “Everything Everywhere All at Once” es la favorita para llevarse el Óscar, Cate Blanchett (“Tár”) “podría ganar”, Michelle Yeoh aparece otra vez como la opción que “debería ganar” y Danielle Deadwyler (“Till”) “debería haber estado aquí”.

Por otra parte, Ke Huy Quan de “Everything Everywhere All at Once” y Kerry Condon de “The Banshees of Inisherin” son las predicciones para ganar “Mejor actor de reparto” y “Mejor actriz de reparto” respectivamente.

“Everything Everywhere All at Once” también se pone a la cabeza para llevarse el galardón en la categoría “Guión original”.

