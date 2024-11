Óscar Díaz: 'Yo siento que yo no tengo competencia'

Óscar Díaz, el intérprete de la One Two, reveló que con frecuencia comparan su trabajo con el de los talentos emergentes, sin embargo, "no es igual ni se escribe igual" porque aseguró que no han pasado el tiempo que él tiene "tirando patada y puñete" para que su personaje sea prístino y admirable.

Díaz, productor y escritor de obras de teatro y programas televisivos, aseguró que le ha costado lograr el reconocimiento que tiene su personaje y la gente pretende poner a los "muchachos de hoy día" a su mismo nivel.

"(...) A mí me costó, a ellos no. Esa es la diferencia. Tú ves a mi personaje y tú no le ves errores", dijo Díaz en el podcast "Flow La Música".

La One Two es un personaje que Díaz ha interpretado por tres décadas, además ha hecho otros papeles femeninos, no obstante, confesó que ha sobrevivido en la televisión no porque sea un buen empleado, sino porque es un excelente artista, algo que a su juicio es difícil porque hoy en día hay mucha competencia.

"Yo llevo 30 años con la One Two y yo no tengo competencia. Yo siento que yo no tengo competencia, nadie compite conmigo", dijo sin vacilar Díaz.

Por años, Díaz no ha escatimado en esfuerzos para que su personaje no caiga en la parodia ni en la farsa, sino que la gente lo acepte como suyo, asimismo, ha sido testigo de la desaparición de gente popular que han hecho papeles para generar dinero, pero no lo han realizado con la pasión ni el cariño para que duren tantos años como la One Two.

Díaz explicó que le han querido buscar enemistad con otros personajes femeninos que son interpretados por hombres y al final él es el pionero de este arte en Panamá y recibió las pedradas para que ahora otros talentos puedan hacer este tipo de trabajo.

Instó a los nuevos talentos a que si van a hacer una representación femenina que se dignifique la figura de la mujer, que lo hagan bien y que quieran un poquito lo que hacen.

El intérprete de la One Two tiene 35 años de presencia en la televisión, inició como escritor y productor, luego empezó a salir frente a las cámaras en el programa "Picardías" y lamentó que en la actualidad el medio se está viendo afectado porque hay mucha gente sin carisma en pantalla.

"(...) Hay gente que es mala trabajando en televisión y no sé qué hacen... no sirven para nada", expresó Díaz.