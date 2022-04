Ozuna considera que 'el mejor de Panamá será 'El Boza'

La admiración que siente Humberto Ceballos Boza, conocido artísticamente como “El Boza”, por Ozuna es recíproco, el puertorriqueño comentó que el intérprete de “Ella” será el mejor de Panamá.

En el marco del lanzamiento de la primera colaboración de los artistas, Ozuna publicó un mensaje dirigido a “El Boza”. “El mejor de Panamá será @bozamusic”, escribió.

La amistad entre “El Boza” y el “Negrito de ojos claros”, como también se le conoce a Ozuna, es reciente y dio pie para que realizarán su primera colaboración, la cual estrenará este jueves 7 de abril.

“Cuando lo conocí también conocí su humildad, creo que es una de las mejores personas que he conocido en verdad. Me escribe, me da la bendición a veces: 'papi, Dios te bendiga, me gusta lo que estás haciendo'”, confesó “El Boza”.

Añadió: “Lo admiro mucho, es un artista súper grande. Está lidiando con un artista que va en ascenso”.

Por otra parte, el comentario de Ozuna ha dividido la opinión de los panameños, algunos consideran que “El Boza” es uno de los mejores, sin embargo, en el país hay mucho talento e incluso otros afirman que el puesto del mejor es de “Sech”.

“No creo, pero tiene talento, aún no ha llegado al nivel de @sechmusic”, “Creo que él está hablando a futuro... No confundan las cosas”, “Fomentando problema ese ...”, “Decía lo mismo con el Sech, pero si se mantiene trabajando puede lograr mucho, pero mejor que Rubén Blades nadie por el momento”, “Eso no le va a gustar a muchos”, son algunas de las opiniones.

Durante el lanzamiento de “Bucle”, el 11 de marzo, “El Boza” adelantó que tenía una canción y su respectivo videoclip con Ozuna, sin embargo, no reveló mayores detalles de la colaboración.

“Ozutachi” es la nueva producción musical de Ozuna y cuenta con la presencia de Chris Jedi, Revol “El Padrino” y Gaby Music.

“El Boza”, por su parte, está nominado a los “Premios Heat 2022”, ceremonia que tendrá lugar el 2 de junio, donde competirá con “Sech en las categorías”: “Mejor Artista de la Región Norte” y “Mejor Colaboración”.

