Parejas: ¿Deben compartir fotos juntos en las redes sociales?

Con el auge de las redes sociales, hay un punto que es tema de debate en algunas parejas: ¿Es importante que la pareja demuestre amor a la otra persona a través de las redes sociales?

Antes de que las redes sociales se conviertan en un problema en la relación deben dialogar sobre este tema y preguntarse sí es fundamental que las parejas publiquen fotos juntos.

Si para usted es trascendental hacer su relación pública en redes sociales, la sexóloga Eirelyn Arcia (@sexologaeirelyn) ofrece algunas recomendaciones.

- Antes de suponer, converse de forma asertiva con su pareja e indíquele la importancia que representa para usted, que la relación sea pública.

- También pueden preguntarle, por qué no la hace. Tal vez se abra con usted y le cuente sus razones, quizás haya tenido una mala experiencia anteriormente, una dolora ruptura, o no se siente preparado (a) para ello.

- Deben ser respetuosos (as) ante su decisión, al final son sus redes sociales no las suyas.

- No revisen el teléfono de su pareja, ni sus claves, esto es sinónimo de desconfianza y no es adecuado.

- No deben prohibirles que deje de seguir o elimine a su ex, o alguna amiga o amigo, es su pareja no su subordinado.

Además, recuerde que hay elementos aún más importantes para la relación como la lealtad, el respeto, la comunicación, los proyectos, el buen sexo, pongan un equilibrio y observen qué tiene más valor.

Investigaciones realizadas por las Universidades de Kansas y Carnegie Mellon arrojaron que compartir información sobre las relaciones amorosas en redes sociales podría mejorar el vínculo entre las parejas.

Si les agrada compartir sobre su vida en las redes sociales, pueden incluir a su pareja. "Probablemente ayudará a tu vida personal", resaltan sobre el estudio en "Science Daily".

