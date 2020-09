Paris Hilton dijo que no es justo que Britney no pueda tener control de su vida

La socialité, empresaria y DJ, Paris Hilton habló sobre los problemas que enfrenta la cantante Britney Spears con su familia.

Paris Hilton dijo en el programa de Andy Cohen "la amo mucho y siento que cuando somos adultos, deberíamos poder vivir nuestras vidas en lugar de ser controlados".

La empresaria detalló que Britney es un ícono porque ha trabajado duro toda su vida y no es justo que no tenga control de su vida, se lee en una nota de La Botana.

"Creo que debido a que yo también fui tan controlada, entiendo cómo se siente…y no me puedo imaginar, en ese momento, si esto siguiera pasando a mí”, señaló Paris Hilton.

Aunque Paris Hilton usó el hashtag #FreeBritney en su Instagram recientemente, la estrella de 39 años admitió que ese no es un asunto que platica con la cantante.

“No, no me gusta hablar de estas cosas. Ella es tan dulce e inocente, una mujer tan agradable. Hablamos de cosas felices: música, moda, lo que sea, cosas interesantes. No me gusta hablar de cosas negativas o hacer que la gente se sienta incómoda, por eso nunca hablo de eso con ella”, aseguró.

Aunque los días de fiesta acabaron Paris Hilton y Britney Spears siguen siendo amigas e inclusive han estado juntas recientemente.



La última vez que se vieron fue en Malibú.

Estreno

Recientemente estrenó del documental “This is Paris”, el cual plasma la verdadera historia de la auténtica Paris Hilton y no el papel de ‘rubia cabeza hueca’ que se dio a conocer en el reality show “The Simple Life”.

“El mundo me conoció con este personaje en ‘The Simple Life’, así que tuve que continuar interpretándolo por muchos años”, dijo Paris Hilton al medio de comunicación peruano El Comercio.

Paris dice haberse sentido muchas veces herida por ese estereotipo.