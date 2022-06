París Hilton: ¿La empresaria reemplazará a Amber Heard en 'Aquaman 2'?

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp sigue generando polémica y los seguidores siguen a la espera de qué sucederá con el papel de Mera en "Aquaman", pues hace un par de días, Juliette Lauren Fischer, productora ejecutiva de Warner Bross reveló que el estudio buscaría contratar a Paris Hilton para interpretar a este personaje.

Previamente se dio a conocer en una publicación de Forbes que, Amber Heard ya no formaría parte del elenco de "Aquaman 2", luego de que algunos rumores revelaran que su participación inicial habría sido recortada del guión luego de que durante la primera entrega no tuviera química con su coprotagonista, Jason Momoa. Además, se le acusa de abuso hacia sus compañeros de set.

La duda sobre el desenlace del personaje puede que se haya resuelto y al parecer será Paris Hilton la encargada de interpretar a Mera.

El gran impacto mediático causado por el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, ha provocado que ambas estrellas resientan los daños en su carrera. Por una parte, Johnny perdió su papel en la saga de "Animales Fantásticos" y aclaró que no volverá a interpretar al capitán Jack Sparrow en la saga de "Piratas del Caribe".

Ahora es Amber Heard quien recientemente fue despedida del proyecto de "Aquaman 2", luego de que se revelara un supuesto trato de abuso a sus compañeros de trabajo y por la polémica en la que se ha visto envuelta luego del juicio.

Esta noticia sorprendió a muchos, debido a fuertes rumores en las redes sociales en donde mencionan a las candidatas más fuertes para interpretar este papel y se trata de Emilia Clarke, e incluso se habló de Anne Hathaway y Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp, fuera la nueva Mera.

Muchos cibernautas se preguntaron si Paris Hilton era actriz. Cabe destacar que Paris Hilton es conocida principalmente por ser una influencer y empresaria, pero su fama y pasó por los programas de realidad, la encaminaron a explorar otros talentos como el canto, lanzando un álbum de ventas millonarias y una corta carrera en la actuación.

La famosa de 41 años ha tenido participaciones en la actuación de todo tipo, desde cameos hasta protagónicos.

Entre las peliculas que podemos mencionar son las comedias "National Lampoon's Pledge This!" (2006) y "Bottoms Up" (2006), así como la película de terror "House of Wax" (2005).

Pese a que la persona que compartió la historia de Instagram es de un cargo muy alto, esto aún se considera un rumor, pues aún no se ha lanzado ningún comunicado oficial.

