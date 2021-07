'Periodismo cultural en los tiempos de pandemia', libro gratuito que reafirma el poder de la cultura

La Fundación Gabo lanzó el libro digital "Periodismo cultural en los tiempos de pandemia" ("Cultural Journalism in the Time of Pandemic", el cual reúne en sus páginas historias que nos recuerdan el poder de la cultura.

Las crónicas plasmadas en el libro fueron escritas por 11 periodistas becarios de las siete ediciones de la Beca García Márquez de periodismo cultural, proyecto que se realiza anualmente desde el 2013, y que reúne a periodistas de todos los continentes en Colombia.

En el 2020, la Beca Gabo se transformó e invitó a los periodistas a que escribieran sobre sus mundos para Colombia, idea que dio como resultado historias inéditas en medio de la pandemia.

Para los periodistas la pandemia también ha representado limitaciones, pero ello, no fue un impedimento para que surgieran piezas concebidas y escritas en medio de la crisis.

"Los exbecarios debieron apostar por sus propios entornos y memorias, y sacar lo mejor de la reportería a través de plataformas digitales en vez de los encuentros presenciales y las experiencias tácticas a las cuales estaban tan acostumbrados", se lee en un escrito de Fundación Gabo.

"Periodismo cultural en los tiempos de pandemia" recoge las historias en español, inglés y algunas en portugués de Teresita Goyeneche (Colombia), Nathalie Iriarte (Bolivia), Eva Kopecká (Eslovaquia), Ana Pais (Uruguay), Mebrak Tareke (Eritrea), Ernesto Garratt Viñes (Chile), Cláudia Marques Santos (Portugal), Alejandra Rosa (Puerto Rico), Marisol Rodríguez (México), Arturo Aguilar (México) y Luiza Miguez (Brasil), quienes contaron con el escritor estadounidense Jonathan Levi y la escritora colombiana Marta Orrantia como maestros, y la crítica cultural estadounidense Soraya McDonald como maestra invitada.

Según Jonathan Levi a través de los textos "muchos de ellos sacan a la luz oportunidades inesperadas surgidas de la pandemia: para un cantante de Eslovaquia; para una trabajadora sexual transgénero de Puerto Rico; para un escritor gay de Chile ya fallecido; para una escritora uruguaya de 96 años llena de vitalidad; para un picó de champeta de Cartagena; para una banda de músicos callejeros de Bolivia; para un crítico de cine de Ciudad de México; para grupos de teatro de Brasil y Portugal; para un alma artística perdida en algún punto entre Etiopía y México; y para una nueva forma de arte que tiene un poder viral: el meme".



"Periodismo cultural en los tiempos de pandemia" contiene historias que se concibieron en medio de las limitaciones de la pandemia.



11 periodistas becarios de las siete ediciones de la Beca García Márquez de periodismo cultural participaron en la creación de los escritos.

A través de https://acortar.link/DzwkN podrá descargar gratuitamente el libro editado y publicado por la Fundación Gabo y Critical Minded.

