'Plaza Catedral': Película de Abner Benaim que apuesta por un premio Óscar

En febrero se conocerá si la cinta panameña "Plaza Catedral" logra la nominación definitiva, en la categoría “Mejor largometraje internacional 2022” en los premios Óscar.

"Plaza Catedral", película panameña de Abner Benaim compitió con 92 largometrajes de todas partes del mundo y actualmente está en camino a llegar a los premios Óscar.

Tras esta noticia algunos medios internacionales han resaltado el trabajo de Abner Benain. Uno de ellos es el periódico Los Angeles Times quien habló de esta cinta.

El artículo reseña la influencia del director en el séptimo arte del país, pues esta no es la primera vez que está en la jugada a un premio de la academia.

"Benaim resulta también esencial para la cinematografía panameña en el sentido de que fue no solo el creador de la primera obra presentada por su país en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero (“Invasión”, de 2014), sino también el de la segunda (“Yo No Me Llamo Rubén Blades”, de 2018) y, ahora, el de la tercera, “Plaza Catedral” (2021), que apuesta por una nominación al mismo rubro, cuyo nombre fue cambiado recientemente a Mejor Película Internacional.

Ni “Invasión” ni “Blades” (que sí se vio en Estados Unidos y está todavía disponible en varias plataformas) fueron finalmente nominadas por la Academia, y habrá que ver lo que sucede con la nueva, que superó hace unos días la primera preselección y logró quedar en la ‘shortlist’ de 15 títulos, al lado de pesos tan pesados como “Drive My Car” de Japón, “A Hero” de Irán y “The Worst Person in the World” de Noruega.

“Plaza Catedral” es además la única cinta latinoamericana prenominada al lado de “Noche de fuego” (“Prayers for the Stolen”), de México, y una de las tres prenominadas que están habladas en nuestro idioma (la tercera es “El buen patrón”, de España).

La película, que tiene al citado Blades como productor ejecutivo, es el proyecto más internacional de Benaim hasta la fecha (al menos en lo que se refiere a sus títulos comerciales y más conocidos), en el sentido de que coloca al frente a dos actores provenientes de latitudes distintas que podrían abrirle la puerta a un mercado más amplio que el inicial: la mexicana Ilse Salas, quien ha participado en varias series y telenovelas, así como en las cintas “Cantinflas”, “Güeros” y “Las niñas bien”; y el colombiano Manolo Cardona, ampliamente celebrado por sus roles en producciones televisivas y en filmes como “Rosario Tijeras” y “El cártel de los sapos”, dice parte del artículo.

Dato

Abner Benaim tras conocer la noticia en mencionó: “¡Short listed! Que emoción estar entre las 15 películas seleccionadas por la Academia para pasar a la próxima ronda- ¡las nominaciones! Creo que hay que celebrar los momentos lindos de la vida, y este ciertamente es uno”.

“Quiero agradecer a todo el equipo de 'Plaza Catedral'; hemos estado trabajando duro y compartiendo muchas experiencias, emociones, y no ha sido fácil. Me siento muy afortunado de contar con todos ustedes”, añadió hace unos meses.

