Poeta y novelista de terror panameño

Apasionado por la literatura, la historia, la filosofía, el terror, el cine, la lectura y el descubrimiento de nuevas ciencias y tecnologías, así es Rolando Santamaría, poeta romántico y novelista de terror panameño.

Su amor por la literatura dice que fue algo como un efecto mariposa, "si le dieras al Rolando del 2016 un libro, lo más seguro es que te mire con cara de raro", compartió, quien también es estudiante de ingeniería biomédica.

No obstante, el momento cambió cuando en 2017, la profesora de español "nos puso una tarea de redactar un poema de mínimo dos estrofas, y en ese momento me inspiré tanto de manera inconsciente que acabé escribiendo uno más extenso. De ahí fueron pasando cosas y me di cuenta de que me gustaba escribir canciones y poemas inéditos, hasta que un día de 2018 mi mamá me regala la novela literaria "El Asilo Santo" de Miguel Esteban Gonzáles, y con ese libro yo quedé encantado con el mundo de la literatura de terror.

"Fue gracias a esa obra que me di cuenta realmente lo mucho que me apasionaba leer terror y que hasta fue uno de mis impulsos para querer escribir un libro", dijo en exclusiva a Panamá América.

El pasado mes de mayo, vio la luz su primera obra literaria llamada "Las Sombras de la Redención".

Es una novela de terror con un toque de drama juvenil que narra la historia de Aiden Youngblood, un adolescente agnóstico proveniente de una familia cristiana quien, desesperado por olvidar el trauma de la muerte de su exnovia, empieza a consumir una extraña droga sin siquiera imaginar que desatará el pandemonio más oscuro de su vida, abriendo la puerta a sucesos paranormales, tragedias en su familia y el camino a un oscuro secreto en su linaje.

"Esta obra es realmente el producto de dos cosas: Primero, la inspiración que me surgió mientras escuchaba la canción 'The Great Pandemonium' de la banda Kamelot, y segundo, de lo inspirado que me sentí luego de leer a Miguel Esteban González, literalmente es uno de mis escritores favoritos y así mismo, uno de los más influyentes en mi estilo", contó.

Su obras las promociona a través de las redes sociales (Instagram y tiktok…), y con su equipo editorial "Bitácora del Escritor", que también promocionan a sus autores.

Apoyo

En cuanto a cómo percibe el apoyo que se le da a los escritores en el país, desde su experiencia y "siendo sincero, en una escala del 1 al 10, doy un 5 y estoy siendo demasiado generoso".

"Este libro yo lo terminé de escribir en 2019 y no fue hasta ahora que lo pude publicar precisamente por eso, la falta de apoyo y orientación", aseguró.

Añadió: "De hecho, te puedo contar con los dedos de una mano las personas (fuera de mi familia y círculo de amigos) que realmente me ayudaron en mis inicios como escritor".

"Creo que no es un secreto la situación con las editoriales, en Panamá casi no hay casas editoriales que real y genuinamente se dediquen a apoyar a los escritores nuevos o novicios, las personas externas que me tendieron la mano fueron casos puntuales, como Miguel Esteban Gonzáles y Yoselin Goncalves, el doctor Emilio Messina y el más notorio que fue el caso de Theo Stamper, mi editor, mentor y maestro", indicó.

