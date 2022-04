Premios Grammy: Lista de ganadores 2022

La 64° de los Premios Grammy, el galardón más importante en la industria de la música y contó con la presencia de grandes celebridades.

Billie Eilish, BTS, J Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Dua Lipa, Jared Leto, Megan Thee Stallion y Bruno Mars, por mencionar algunos, se subieron al escenario.

Aquí les presentamos la lista de los ganadores del Grammy 2022:

- Álbum del Año

“We Are” - Jon Batiste

- Canción del Año

“Leave The Door Open” - Silk Sonic

- Mejor Artista Nuevo

Olivia Rodrigo

- Álbum Pop Vocal

“Sour” - Olivia Rodrigo

- Mejor interpretación de pop dúo / grupo

“Kiss Me More” - Doja Cat Featuring SZA

- Mejor interpretación de pop individual

“Drivers license” - Olivia Rodrigo

- Mejor interpretación rock

“Making a Fire” - Foo Fighters

- Álbum Rock

“Medicine at Midnight” - Foo Fighters

- Canción Rock

“Waiting on a War” - Foo Fighters

- Álbum Alternativo

“Daddy’s Home” - St. Vincent

- Álbum country

“Starting Over” - Chris Stapleton

- Álbum latino o urbano

“Mendó” - Alex Cuba

- Álbum de rock latino o alternativo

“Origen” - Juanes

- Álbum de Música Regional Mexicana

“A Mis 80′s” - Vicente Fernández

- Canción rap

“Jail” - Kanye West, Jay-Z

- Álbum rap

“Call Me If You Get Lost” - Tyler, the Creator

- Video Musical

“Freedom” - Jon Batiste

- Mejor álbum de R&B

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

- Mejor Performance de Rap

Baby Keem featuring Kendrick Lamar

