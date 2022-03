Premios Óscar 2022: La favorita a 'Mejor película'

La plataforma de Netflix, a la fecha, no ha podido hacerse del Óscar en la categoría "Mejor película", sin embargo, esto podría cambiar esta noche, cuando se celebre la 94 entrega de los premios.

Versión impresa

La cinta de Netflix, "El poder del perro" ("The Power of the Dog"), lidera este año las nominaciones de los Óscar con 12 candidaturas y es una de las favoritas para llevarse la estatuilla dorada en la categoría en mención, aunque hay otros filmes igual de buenos que hacen que la selección sea muy competitiva.

"El poder del perro", cinta de la directora neozelandesa Jane Campion, supone un renacimiento del western, género cinematográfico sobre vaqueros o pistoleros que tuvo su época dorada entre los años 30 y 60.

La propuesta de Campion, la favorita en la carrera por el Óscar a "Mejor dirección", sigue la historia, ambientada en 1925, de dos hermanos, Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) y George (Jesse Plemons), el primero es cruel y agresivo, mientras que el otro es sensible y complaciente.

La adaptación de la novela de Thomas Savage es considerada por "Spinof" como "una relectura del western para explorar un relato en el que la masculinidad tóxica juega un papel esencial".

Campion, por su parte, dijo en una entrevista con "Fotograma" que "la imagen más romántica del western es aquella donde los hombres son hombres y resuelven sus problemas a tiros, con cielos azules y la inmensidad de los paisajes para que vivan sus aventuras. Savage quiere cuestionar esta idea y su historia es en cierta manera la de David contra Goliath, el macho duro contra una nueva masculinidad".

Para la directora la película es una forma de explorar la complejidad de la masculinidad entre el pasado y el presente, y curiosamente.

Premios

"The Power of the Dog" ha arrasado en otras premiaciones, ganó como "Mejor película dramática", "Mejor dirección" y "Mejor actor de reparto" en los Globos de Oro 2022.

VEA TAMBIÉN: 'Pepina, una mágica aventura', una obra infantil inolvidable y cargada de nostalgia

En los premios del cine británico, Bafta, la cinta consiguió dos grandes galardones, "Mejor película" y "Mejor dirección".

La cinta de Campion ha conseguido mantenerse firme durante la carrera de premios desde que debutó en el Festival de Venecia en septiembre de 2021. ¿Logrará imponerse esta noche en el Dolby Theatre?

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!