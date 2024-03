Premios Óscar: John Cena causa revuelo en esta gala

John Cena dio de qué hablar en los premios Óscar. El famoso luchador protagonizó uno de los momentos más comentados de la 96ª edición de estos galardones.

La antigua estrella de la WWE, que se ha reconvertido como un actor de comedia en Hollywood, apareció completamente desnudo para entregar el galardón a mejor diseño de vestuario que ganó la película 'Pobres criaturas'.

El desnudo de John Cena, que se hizo viral al instante, era un homenaje al día de los Óscar de 1974 en el que el 'streaker' Robert Opel saltó al escenario y corrió desnudo mientras el mítico David Niven presentaba a Elizabeth Taylor.

Robert Opel, que era fotógrafo, cruzó el escenario totalmente desnudo y haciendo el símbolo de la paz con su mano izquierda.

Su objetivo era protagonizar un acto de protesta para reivindicar los derechos de los homosexuales.

Cuerpo de un hombre

"¿Os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? "He dicho, ¿os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?", dijo Jimmy Kimmel, presentador de la gala, recordando la carrera desnudo de Robert Open.

En este instante, fue cuando apareció John Cena detrás del escenario contestando que "he cambiado de opinión... No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto".

Kimmel intentó convencer a Cena, que se negó diciendo que "el cuerpo de un hombre no es una broma".

Al final John Cena salió de su escondite protagonizando un desnudo integral para la historia de Hollywodd y los Premios Oscar.

