Preservativos: ¿Cómo escoger el adecuado?

Tal vez para algunos aún sea un tema tabú, pero no debe ser motivo de vergüenza o pena hablar de qué preservativo les queda bien, pues esto le ayudará a tener relaciones sexuales más placenteras y con mejor protección.

En el caso de la elección del preservativo adecuado, el tamaño sí importa.

En efecto los hay de diferentes talles y definitivamente encontrar el de su medida hará una gran diferencia tanto en comodidad como en seguridad.

Un preservativo adecuado les ayudará a que no se salga, a que no apriete, a que no se rompa y será un estrés menos durante el encuentro sexual, dice la sexóloga Cecilia Ce (@lic.ceciliace) en un post informativo en cuenta de Instagram.

Por esta razón, la especialista ofrece algunos puntos que no deben dejar pasar:

- La mayoría de las marcas de preservativo informan en el embalaje la medida de ancho nominal en milímetros

- El ancho nominal es el ancho del preservativo, para descubrir cuál es el adecuado, tienen que medir la circunferencia del pene donde es más grueso y dividir ese número en dos (pueden usar el cinta de costurera y pasarlo todo alrededor). La mitad de la medida debe coincidir aproximadamente con la medida del ancho nominal. Sino pueden directamente probar con los diferentes modelos de preservativo y ver cómo se sienta cada uno

- ¡Ojo! El preservativo debe llegar hasta la base del pene.

Para este punto de la elección el preservativo adecuado, el tamaño sí importa, reitera.

¡No olvidar!

Es primordial tener presente que si el preservativo les queda grande es posible que se salga, haciendo que tanto usted como su pareja se expongan a un mayor riesgo de embarazo no deseado, en caso de mantener relaciones heterosexuales, o de contraer una ETS.

En cambio, si les queda pequeño, además de resultar molesto durante el sexo, es posible que el mismo se rompa debido al exceso de fricción, consideran especialistas de Durex.

