Producciones televisivas ambientadas en hospitales

Cuando se habla de series televisivas las hay para todos los gustos, no obstante, en la última década los programas médicos han ganado mucha popularidad.

Las series médicas que mezclan las tensiones propias de las salas de los hospitales, la ciencia, las relaciones personales entre el personal médico y un toque humor se han consolidado en un género más.

Algunos de estas series no solo narran el drama que se vive dentro de los hospitales, también reflejan la parte humana y las afectaciones psicológicas que podría provocar la pérdida de un paciente.

Hay historias que pintan a los médicos como detectives, ya que no solo se limitan a realizar sus diagnósticos médicos con la información y los resultados de los exámenes de sus pacientes, en algunas ocasiones van más allá, se inmiscuyen en absolutamente en todo lo relacionado con el paciente.

A continuación, le presentamos algunas de las series más populares ambientadas en hospitales:

'House M.D'

El primer capítulo de esta serie se emitió en el 2004, narra la historia del doctor Gregory House, un genio de la medicina que lucha por salvar vidas y resolver misterios de casos pocos comunes junto a su equipo.

Gregory House es poco convencional con lo que se refiere a su trabajo, no le importa irrumpir en las residencias de sus pacientes a fin de encontrar la solución a sus padecimientos, no se conforma con un no como respuesta y asegura que todos mientes, por ello, siempre desconfía de la información que sus pacientes brindan al ingresar al nosocomio.'



La serie creada por David Shore tiene 8 temporadas y su último capítulo fue emitido por la cadena Fox en el 2012.

'Grey's Anatomy'

La serie sigue a Meredith Grey, hija de la renombrada cirujana Ellis Grey, durante su residencia en el ficticio hospital de Seattle Grace Hospital.

Durante su residencia Meredith Grey trabaja junto a otros médicos e intentan equilibrar sus vidas personales con el trabajo agitado y las horas de entrenamiento.

Este drama médico fue creado por Shonda Rhimes y es protagonizado por la actriz Ellen Pompeo, la serie cuenta con 16 temporadas, las cuales han sido emitidas por la cadena ABC.

Recientemente, se anunció que la serie tendrá una nueva temporada, actualmente la producción ha cesado por la pandemia, pero ABC anunció que el 12 de noviembre estrenará un capítulo de la temporada número 17 y estará enfocado en la pandemia de la COVID-19.

'The Good Doctor'

La producción televisiva narra la historia de un brillante cirujano, Shaun Murphy, quien padece autismo y el síndrome del sabio.

Shaun Murphy realiza su residencia en el San Jose St. Bonaventure Hospital y se enfrentará a un sin número de obstáculos, entre ellos su dificultad para relacionarse con los demás y su falta de tacto al comunicarle los diagnósticos a los pacientes.

El encargado del departamento de cirugía duda de las capacidades de Shaun para liderar una cirugía y en un principio solo se dedica hacer succión en los procedimientos,

El drama médico tiene tres temporadas y al igual que "Grey's Anatomy", la ABC anunció que la serie tendrá una nueva temporada.

La cuarta temporada de "The Good Doctor" estrenará el 2 de noviembre.

'The Resident'

La serie está centrada en las vidas y los deberes de los miembros del personal de el Chastain Park Memorial Hospital, mientras se profundiza en las prácticas burocráticas de la industria hospitalarias.

El drama médico creado por Holden Jones, Hayley Schore y Roshan Sethi tiene tres temporadas y el primer capítulo se emitió en el 2018.

