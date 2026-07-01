El diseño de sonrisa es uno de los procedimientos estéticos más solicitados en odontología y en la actualidad prima la salud y la funcionalidad dental en lugar de dientes excesivamente blancos e idénticos.

La tendencia es la naturalidad, armonía y personalización, resultados que van de la mano con el tipo de material porque, además, de determinar la estética del tratamiento, también dispone la durabilidad.

No existe un material "ganador" o una respuesta única para saber cuál es la mejor opción para un diseño de sonrisa, no obstante, la elección depende de las necesidades de cada paciente.

Vivian Menéndez (@artdentalstudio_), especialista en diseño de sonrisa, explicó que el tipo de material que se va a utilizar para el tratamiento no depende de modas, sino de "un análisis clínico riguroso de la mordida, los hábitos de higiene, la fisonomía del paciente y los objetivos funcionales".

El disilicato de litio y las porcelanas de alta estética son los materiales más recomendados, aunque hay otras opciones y Menéndez detalló sus ventajas y limitaciones.

- Resina: económica y de aplicación inmediata, pero se mancha con facilidad, pierde brillo, se desgasta rápido y no imita la transparencia natural del diente.

- Cerómero: es la alternativa intermedia entre resina y cerámica. Ofrece una mayor estabilidad y resistencia que la resina convencional. Con el tiempo puede ponerse opaco y tiene riesgo de pigmentación.

- Zirconia: tiene una máxima resistencia estructural, ideal para puentes y pacientes con bruxismo. Puede verse opaca y artificial si no se trabaja con precisión, ya que no transmite bien la luz.

- Porcelana: ofrece el mejor equilibrio entre resistencia y estética. Refleja la luz como el esmalte natural y mantiene el color estable a lo largo del tiempo.

- Disilicato de litio (E-max): es la opción más avanzada, con excelente translucidez, alta estética y buena durabilidad (más de 15 años con buen mantenimiento), y compatible con diseño digital para resultados muy precisos y naturales.