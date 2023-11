¿Qué podrían sentir en un evento cardiovascular?

La salud cardiovascular puede ser un tema al cual no se le presta la relevancia debida porque por lo general no se piensa que no tiene síntomas.

Los dos síntomas más importantes y frecuentes son dolor en el pecho, pero no unas punzaditas, sino una sensación opresiva en el centro del pecho, progresiva y que dura varios minutos.

Puede irradiarse a hombros, cuello, mandíbula y espalda y provocar sudoración fría, lo que le permite darse cuenta al paciente de que algo importante está sucediendo.

El otro síntoma es cuando se empieza a tener súbitamente falta de aire, y la persona no tiene capacidad para realizar actividades físicas, de acuerdo a los especialistas.

Los “infartos fulminantes o eventos cardiacos súbitos que producen que la persona muera siempre ha sido tema de mucha discusión", señala el doctor Daniel Pichel, Cardiólogo del Hospital Paitilla.

Añade: "Se ha mejorado mucho ya que existe más interés y conocimiento de parte de las personas respecto a los signos de alarma. Ahora la gente busca ayuda más temprano”.

Se habla de la cantidad de personas jóvenes falleciendo de un infarto fulminante.

“Un infarto al miocardio es menos probable en una persona menor a 30 años. Las personas de menor edad han tenido menos oportunidad de desarrollar vasos de circulación colateral que permitan que el tejido siga funcionando”, puntualizó.

Hay otro mito con respecto a la hora que ocurren los eventos cardiovasculares.

“Son más frecuentes en horas tempranas, cuando las personas se despiertan, ya que ocurre un incremento en la secreción de adrenalina en ese momento, sin embargo, hemos visto que igualmente ocurren a diferentes horas del día”, explicó.

Vacuna contra la covid-19

“No hay evidencia de que la vacuna de covid-19 produzca muerte cardiovascular como un factor importante", dijo.

Sin embargo, "la enfermedad covid-19 sí produce eventos cardiovasculares y ha generado un incremento de eventos tanto en jóvenes como personas mayores, debido al proceso inflamatorio y activación de la coagulación, produciendo miocarditis y pericarditis que en algunos casos llevaron a la muerte. Pacientes con covid-19 prolongado, que ya se ha catalogado como una patología, han presentado síntomas en ocasiones como palpitaciones, pérdida de memoria, hipertensión, diabetes".

Agrega: "Todavía hay mucho por conocer del covid-19, ya que solo han pasado 3 años desde su aparición. Se sigue estudiando y estamos seguros de que sabremos mucho más con el paso del tiempo”.

Cuando se tiene la sospecha de que pudiera haber un evento de origen cardiaco, no importa la hora que ocurra, deben acudir a un hospital, esto incrementa las posibilidades tanto de que la persona sobreviva y que sobreviva en mejor estado, con menor muerte de tejido cardiaco.

