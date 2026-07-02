¿Quién es la pareja que desafió al Empire State para comprometerse?

Angela Nikolau e Ivan Beerkus, dos conocidos escaladores urbanos de origen ruso, protagonizaron una arriesgada propuesta de matrimonio al subir sin autorización hasta la antena del Empire State Building, en Nueva York. Tras comprometerse a más de 440 metros de altura y desplegar una pancarta con un mensaje a favor de la paz, ambos fueron detenidos por la Policía de Nueva York y enfrentan varios cargos.

¿Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus?

Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Beerkus —cuyo nombre legal es Ivan Kuznetsov—, de 32, son figuras reconocidas dentro del "rooftopping", una práctica que consiste en escalar rascacielos y estructuras de gran altura sin autorización y, en muchos casos, sin equipo de seguridad.

La pareja ha ganado millones de seguidores en redes sociales gracias a las fotografías y videos de sus ascensos a algunos de los edificios más altos del mundo, convirtiéndose en referentes de esta disciplina extrema.

Saltaron a la fama con un documental de Netflix

Su historia de amor y las peligrosas expediciones que realizaron durante varios años fueron retratadas en el documental "Skywalkers: A Love Story", estrenado por Netflix tras su paso por el Festival de Sundance en 2024.

La producción muestra cómo combinaron su relación sentimental con el desafío de conquistar algunos de los rascacielos más emblemáticos del planeta.

Una propuesta que dio la vuelta al mundo

Vestidos de negro y con el rostro cubierto, Nikolau y Beerkus lograron llegar hasta la aguja del Empire State Building, donde desplegaron una pancarta con el mensaje: "Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz".

Minutos después, Beerkus se arrodilló y le pidió matrimonio a Angela, quien aceptó la propuesta mientras ambos permanecían suspendidos a cientos de metros sobre Manhattan. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El romántico momento terminó con un arresto

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La historia tuvo un giro inesperado cuando agentes de la Policía de Nueva York detuvieron a la pareja tras descender de la estructura.

Las autoridades les imputaron cargos como allanamiento, imprudencia temeraria, daños a la propiedad y alteración del orden público, entre otros. Mientras continúa la investigación, todavía no se ha explicado cómo lograron acceder a una de las zonas más restringidas del emblemático edificio.