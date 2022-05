Raphy Pina ‘está muy positivo y sigue confiado en el proceso apelativo’, dice su abogada

Solo habían pasado unas horas desde que Raphy Pina había ingresado a la cárcel, cuando tuvo que ser hospitalizado.

El productor musical tuvo que ser llevado a la unidad médica del Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, Puerto Rico, al poco tiempo de haber sido ingresado para cumplir su condena de tres años y cinco meses tras ser culpable del delito de posesión ilícita de armas de fuego.

Según informó su abogada, María Domínguez, el empresario tiene "el azúcar muy descontrolado".

"Últimamente, él ha estado con el azúcar muy descontrolado, algo que habíamos sostenido en comunicaciones con la cárcel", explicó al medio puertorriqueño El Nuevo Día.

Además, explicó que las autoridades saben de su padecimiento, por lo que llevó sus medicamentos: "Ya él la tenía descontrolada desde antes".

Antes de entrar al penal el pasado 24 de mayo, el famoso dio sus últimas declaraciones a sus seguidores y señaló que se había tomado su medicina.

"Me despedí de la nena (Vida Isabelle). Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar", dijo.

Tras conocerse el tema de la hospitalización del productor musical se dio el rumor de que había sido por una pelea. Sin embargo, su abogada desmintió la versión.

"Han surgido rumores de que él estaba en ‘el hoyo’, que tuvo unos altercados. No ha tenido altercados, no ha tenido ningún tipo de problema".

"Yo pude hablar con él esta mañana, está de muy buen ánimo, muy positivo y sigue confiado en el proceso apelativo", dijo a El Nuevo Día, María Domínguez.

