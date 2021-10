Reneé Alejandra habla sobre su experiencia con la lactancia

Reneé Alejandra, exreina de Calle Arriba de La Tablas, le dio la bienvenida a su bebé hace unos meses y está viviendo un gran momento con su pequeño.

La también instructora de zumba compartió recientemente algunos comentarios sobre la lactancia.

En una publicación en su cuenta de Instagram, donde se le aprecia dándole el biberón a su pequeño, escribió: "Hablemos de la lactancia".

"Este ha sido uno de los comentarios que más me han hecho de si no estoy dando pecho? Mi historia es la siguiente", continuó.

Contó: "Primero me operé los senos en el 2003 y por no cuidarme la cirugía ya que venía mi carnaval esa área quedo desde entonces mas que sensible".

"Segundo mi cuerpo jamás tuvo contracciones o sea que nunca supo que di a luz. Tercero mi producción de leche fue disque nada (y no me vengan disque pégatelo para que salga algo) xq me imagino que como no salía nada lo que salió fue sangre", dijo.

Añadió: "Creo que no habían pasado ni 1 día ya de estar en la casa en donde tome la decisión de que mi bebé sería un niño formula xq era más el estrés que eso me causaba que lo que iba a terminar era enfermandome y a la vez estresando al bb".

"Con toda esta historia la recomendación sin herir sentimientos a nadie que les puedo dar es: No anden preguntando si la mamá esta dando pecho, y si por cortesía te contestan no andes presionando del por qué no da xq eso estresa más", pidió.

Finalizó: "Sé y estoy conciente que la mejor leche es la materna, pero si no se puede no se puede. Y esto aplica a mamás, suegras, primas, hermanas, amigas y conocidas".

Estas palabras generaron decenas de comentarios en su mayoría a favor de la exreina.

