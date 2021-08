Reparto y nuevos detalles de la serie 'live action' de 'Avatar: La Leyenda de Aang'

A mediados de 2020, Netflix reveló que estaba trabajando en una adaptación de la serie animada "Avatar: La Leyenda de Aang" y hace escasos días se anunció a los actores que protagonizaran los papeles principales.

Versión impresa

El gigante del streaming trabaja en una serie live action y el actor Gordon Cormier será el protagonista de la producción y el encargado de darle vida a Aang, el último maestro del aire, quien tendrá la misión de vencer al Señor del Fuego Ozai.

A Cormier se unen los actores Kiawentiio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka y Dallas Liu como Zuko.

Elenco junto a Albert Kim, quien encabeza la adaptación como showrunner, guionista y productor, y los directores Michael Goi, Roseanne Liang y Jabbar Raisani, tendrán la difícil tarea de crear una adaptación que llene las expectativas de los fanáticos de la querida y aplaudida serie animada.

De acuerdo a Kim, una nueva adaptación establecería un nuevo punto de referencia y atraería a una nueva generación de fanáticos.

Con la selección del reparto, conformado por talentos de origen asiático o indígena, la producción inicia con pie derecho, ya que el live action de la serie animada de M. Night Shyamalan, "The Last Airbender", fue muy criticado y algunas críticas eran por la selección del reparto.

"Era una oportunidad para mostrar a los personajes asiáticos e indígenas como personas vivas, que respiran. No sólo en un dibujo animado, sino en un mundo que existe de verdad, muy parecido al nuestro", comentó Kim.'



En un principio la adaptación contaría con la participación de los creadores de la serie original, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, sin embargo, abandonaron el proyecto por diferencias creativas.



Michael DiMartino y Bryan Konietzko actualmente dirigen "Avatar Studios", donde expandirán su universo con nuevos proyectos animados.

El lema de la nueva adaptación es "autenticidad", Kim adelantó que algunos personajes sufrirán pequeños cambios: Sokka tendrá 16 años y no 15 como en la serie original, Katara no tendrá flequillo y Aang no va a ser un agresivo antihéroe.

VEA TAMBIÉN: Alexa Chacón habla sobre el mal estado de las calles de la Tumba Muerto

Lo que sí es seguro es que la adaptación no sufrirá modernizaciones y la historia original no será tergiversada para encajarla con las tendencias actuales, más bien se aprovechará para ampliar el universo de "Avatar" e incluir sorpresas para los antiguos y nuevos fanáticos.

Se espera que el rodaje inicie en noviembre, sin embargo, no se ha revelado los detalles de la sinopsis o una fecha potencial de estreno.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!