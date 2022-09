Residente: El rapero es tendencia por su dura respuesta contra Cosculluela

¡La polémica continúa! El pleito comenzó cuando Cosculluela lanzó "René Renuncia", un tema en el que se vio involucrado Residente.

Pero, el excantante de Calle 13 y ahora solista, no se quedó callado y ha lanzado una respuesta contundente.

El tema "René Renuncia", lleno de referencias en contra del rapero que se hizo famoso en los últimos meses por su pleito contra J Balvin que también se expresó a través de canciones, de mensajes en las redes sociales.

"Le tira' a Balvin, no le tira' al Siervo (Ajá); y tirarle a Coscu es como ir al desierto y entregártele a los cuervo'. "Tírale a Coscu, que no sabe de Pablo Coelho", pero esta te la hice ahorita pa' romper el hielo", una de las estrofas más destacada de su tema, donde hace referencia a que Residente dijo que Coscu no tiene cultura.

La respuesta de Residente ha sido arrolladora, pues no hizo falta el siguiente aviso del puertorriqueño, quien le dio apenas 24 horas a su paisano y compañero de profesión, pues Residente ya estaba metido en el estudio para grabar su siguiente canción titulada "Coaquillita", en evidente burla al nombre de Cosculluela.

"Soy demasiado pa' ustedes, mis barras son de acero, lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes porque para ser sincero, no hay papeles que aguanten las palabras que suelta mi lapicero", fue una de las frases más destacadas.

Aunque también hizo referencias a capítulos personales entre ambos, peleas previas y desde luego, a las frases que usó Coscu en su canción.

"Después de esto ni contesto, solo un millonario aburrido y desempleado tiene tiempo para esto. Por mí sigue rezando, no soy ateo porque creo en la partida de c*lo que te estoy dando", también se escucha.

En 9 minutos Residente destrozó a su adversario, quien hasta el momento no ha respondido con otro tema.

VEA TAMBIÉN: Ivys Quintana, estudiante oriunda de El Valle de Antón, recibe reconocimiento en Estados Unidos

Dato

Recordemos que la polémica entre ambos atistas se inició cuando las artistas Tokischa y Villano Antillano se dieron un apasionado beso durante un concierto en Puerto Rico. Esto no fue del agrado de ‘Coscu’, quien -pese a negarlo- se pronunció en redes sociales con un mensaje homofóbico sobre dicha demostración de afecto.

Tras ello, se difundió una foto en la que aparecen Residente y Tokischa, lo que fue interpretado por varios usuarios como un evidente respaldo del cantante de “Atrévete” hacia la artista.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!