Residente pospuso su el lanzamiento de su álbum: ¿Por qué?

René Pérez, conocido en la escena musical como Residente, anunció que pospuso el lanzamiento de su próxima producción de estudio porque no puede ser indiferente al “genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”.

El músico puertorriqueño apoya a Palestina, confesó sentirse avergonzado por incluir en su éxito “Atrévete” la línea “va explotar como Palestina”, por lo que modificó la letra de la canción.

Sin miedo a que lo cancelen, Pérez pide por Palestina, lo entristece lo que está sucediendo y no comprende cómo algunos guardan silencio ante la muerte de miles de inocentes.

“(…) Y me pregunto… ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada, ¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, cuestionó Residente.

Responsabilizó a Israel, con la presunta ayuda de Estados Unidos, de la muerte de la población civil de Palestina. “Son civiles a los que están matando”, aseguró.

“Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción. Como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio”, dijo Pérez.

Luego añadió: “Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto.... Pero a ver díganme, ¿Qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá”.

Para quienes temen ser cancelados, afirmó que “apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. Si no lo han hecho aún sigan a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado sus vidas para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden. Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego inmediato. Cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina”.

En este sentido, desde octubre el músico optó por postergar el lanzamiento de su nueva producción, no hay una fecha próxima para el estreno, no obstante, continuará alzando la voz por el pueblo palestino.

