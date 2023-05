Rey Ruiz iniciará su gira de teatros en Panamá

A lo largo de sus 30 años de carrera musical, Rey Ruiz, conocido como “El bombón de la salsa”, se ha presentado en diversos lugares, no obstante, para celebrar su trayectoria realizará por primera vez una gira de teatros.

Hacer una gira de esta naturaleza era algo inimaginable para el salsero cubano, está entusiasmado por ello y la idea de hacer los shows en teatros estuvo latente desde que hizo su disco “Insuperable”, motivado por una colaboración que hizo en una canción para el álbum de otro artista.

“Rey Ruiz 30 años contigo” arrancará en Panamá, en el Teatro Anayansi, el próximo 30 de junio, el artista promete una puesta en escena diferente, pero será el mismo artista y las mismas canciones que han entrado en el corazón del público.

“Con el Teatro Anayansi empieza una nueva etapa en mi vida artística, siempre hemos estado en muchos lugares, pero nunca he hecho una gira de teatro, empiezo aquí en Panamá, gracias por permitírmelo”, comentó en conferencia de prensa Ruiz.

El salsero pretende hacer una puesta en escena diferente, no entró a detalles sobre el espectáculo en sí, ya que no quiere crear expectativa sobre ciertas cosas que pueden ocurrir o no.

“Me encantaría decir muchas cosas, me encantaría decir todo lo que va a pasar, pero si lo digo pierde la gracia, prefiero llegar al momento y enseñarles lo que tengo para ustedes”, afirmó.

Como parte de la gira Ruiz se presentará también en México, Puerto Rico, Colombia y otros países.

Con esta gira, el cubano Rey Ruiz estará celebrando sus 30 años de carrera musical interpretando temas como “Mi media mitad”, “Luna negra”, “No me acostumbre” y muchos éxitos más.

Panamá

Durante la conferencia de prensa, celebrada la noche del 2 de mayo, “El bombón de la salsa” reconoció que siempre se siente “fenomenal” cuando se presenta en Panamá y el público siempre es sumamente cariñoso con él.

Asimismo, rememoró que Panamá fue el primer país que visitó al inicio de su carrera, recordó que fue para Hot Control, en Chiriquí, y por esta razón le tiene mucho cariño al público panameño.

