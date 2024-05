Reyes de España conmemoran aniversario de boda con fotografías

La casa real española distribuyó este sábado once fotografías de los reyes Felipe y Letizia con sus hijas tomadas en los jardines del Moro del Palacio Real de Madrid con motivo del veinte aniversario de la boda de los monarcas, que se conmemora el próximo miércoles.



En las imágenes, captadas hace unas semanas por los fotógrafos oficiales del Palacio de la Zarzuela, residencia de los reyes, los cuatro posan de manera relajada y vestidos de manera informal en varios lugares de los jardines, algunos con la fachada del palacio de fondo.



Felipe VI, proclamado rey de España el 19 de junio de 2014, y la reina Letizia han querido compartir el protagonismo de estos dos decenios de matrimonio con sus hijas: Leonor, la heredera del trono, y la infanta Sofía, que aparecen en casi todas las fotos, y en dos de ellas sin sus padres.



Solo en una fotografía se ve a la pareja sola, con el rey rodeando con el brazo a su esposa en una muestra de cariño.



Ante una fecha simbólica como los veinte años de casados, el álbum fotográfico busca transmitir la unión y la complicidad que hay entre los cuatro, puesto que el denominador común es que se les ve sonrientes, abrazados o cogidos de la mano.



La reina Letizia viste zapatillas deportivas y una indumentaria similar a la que lució en un acto en el Teatro Real de Madrid el pasado día 6, cuando se informó de que había sufrido la rotura de la falange de un dedo del pie derecho, lo que le iba a obligar a llevar calzado plano y cómodo durante un mes y medio.



No obstante, la casa real no ha concretado la fecha exacta en la que se llevó a cabo la sesión fotográfica.



Para el álbum, se aprovechó la presencia en Madrid de Leonor, princesa de Asturias, quien está en la última etapa de su primer año de formación castrense, en la Academia General Militar de Zaragoza, y de su hermana, también en sus últimas semanas de primer curso de bachillerato en un internado de Gales (Reino Unido).



Es la primera ocasión en la que los reyes de España y sus hijas protagonizan un posado en los históricos jardines del Moro, situados en el recinto del Palacio Real, en pleno centro histórico de Madrid.

