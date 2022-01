Ricardo Arjona está complacido tras el billón de reproducciones del video de 'Fuiste tú'

El cantante Ricardo Arjona está celebrando que su popular tema "Fuiste tú" llegó al billón de reproducciones.

Ricardo Arjona comentó en un video cómo nació está canción. Es un tema junto a Gaby Moreno.

"Fuiste tú" iba a ser originalmente cantado a dúo con Christina Aguilera quien había quedado fascinada con la canción, pero por el factor tiempo no se pudo lograr la colaboración.

Al final fue Gaby Moreno quien sumó su maravillosa voz a este tema que ya se convirtió en un himno.

El clip donde Ricardo Arjona habla de este tema ya lleva 308,085 reproducciones y 1,096 comentarios.

"No me la imagino en la voz de Christina Aguilera, fue perfecta con Gabi"; "Me alegra ser parte de ese Billón"; y "Grande Ricardo Arjona yo te almiró escribo canciones ojalá conocerlo y me dieras una ayuda", fueron algunos de los mensajes.

Datos

Con 25 espectáculos sold out en Europa, Argentina y Chile, el cantante llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos en las principales ciudades.

Con plazas como New York, Miami y Puerto Rico que tuvieron que abrir segundas funciones ante el sold out de la primera función, anuncia que los boletos para su concierto de Orlando también están agotados.

No obstante, agrega cuatro conciertos más a su gira por Estados Unidos que dará su puntapié inicial el próximo 24 de marzo.

Las ciudades que se suman al exitoso tour son: San Antonio (7 de abril), Atlantic City (21 de mayo), Tampa (2 de junio) y Fort Myers(5 de junio).

