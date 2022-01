Ricardo Jaramillo sobre la muerte de su madre: '¿Me cuesta? Sí, me cuesta aceptar que ya no está'

El pasado 11 de enero, se conoció que la madre del periodista Ricardo Jaramillo falleció y recientemente compartió algunas fotografías y anécdotas que compartió con “Mamá Berta”, como la llamaban de cariño.

Versión impresa

Jaramillo narra que todo lo que ha hecho ha tenido un único objetivo hacer sentir a su madre orgullosa, esa era su mayor satisfacción.

“Mamá Berta” era experta en todo, a Jaramillo y a su hermana no le duraba una fiebre ni dos días, era muy efectiva quitándola.

“En la familia se le hacían muchas bromas a mi mamá porque era como si hubiese nacido vieja. Ella fue hasta la mamá de sus hermanas, incluyendo a la mayor”, escribió Jaramillo.

Pero, “Mamá Berta” no solo era protectora con sus seres queridos, en sus trabajos, estudios y amistades actuaba de la misma manera.

“Todos la quisieron y no porque quisiera caerle bien a todos, es que su naturaleza era ser cordial, amable y atenta con todos”, dijo el periodista.

Añade que: “Ella fue mi maestra para la vida, de ella tengo el mejor de los ejemplos en muchos sentidos”.

A Jaramillo le cuesta mucho aceptar que su madre ya no está, “es una sensación extraña, pero la amé y me amó, nunca tuvimos duda de ello. Eso me llena el corazón”.

VEA TAMBIÉN: Jacky Guzmán debe someterse a una cirugía para terminar de retirar los biopolímeros

El periodista compartió estas palabras con sus más de 42 mil seguidores en Instagram por que lo han hecho sentir querido en medio de la situación que atraviesa su familia.

El objetivo era compartir un poco de sus alegrías, con nostalgia, pero colmado de maravillosos recuerdos, indicó el periodista.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtuube!