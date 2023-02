Richie Playa lanza su primer álbum musical 'Diferente'

El cantante y productor musical venezolano, radicado en Panamá, Richie Playa lanzó su primer disco titulado “Diferente".

Se trata de una producción musical que contiene nueve canciones del género fusión pop tropical.

Es una propuesta caribeña mezclada con elementos urbanos, tiene una esencia y sello único que le ha permitido calar en varios mercados de latinoamérica como una promesa y alternativa en la industria musical.

Los temas que conforman el disco son: "Diferente", "Un ratico", "Te prometo", "Welcome to la vida", "De que me sirve", "Te pierdo", "Un segundo", "La quinta sinfonía" y "Despertar".

En este trabajo cuenta con la colaboración de la cantante venezolana Maleh en el tema “La quinta sinfonía” una fusión bachata pop.

Así mismo ha lanzado en su canal de YouTube, cuatro videos musicales que suman más de 300 mil reproducciones en la que destaca “ Te Prometo” por su producción de dibujos animados

personificando al artista.

La producción del álbum se realizó entre Panamá, México, Madrid y Barcelona durante 7 meses y contó con la colaboración de los experimentados y reconocidos músicos, ingenieros y productores: Wilquer Cartaya. Marco Linares, Adriana Rigo, Gabriel Maccio, Rubén Márquez y José vallenotti.

El cantante radicado en Panamá desde hace 10 años, dice que la playa es su principal fuente de inspiración, sinónimo de "libertad y placer", con una inevitable influencia de ritmos y cadencias tropicales que lo marcaron desde su niñez en las costas caribeñas venezolanas.

Richie Playa continuará en el 2023 la gira promocional que inició a finales del año pasado de forma presencial en Panamá y Venezuela y digitalmente en otros países como México, El salvador, entre otros, cumpliendo presentaciones musicales y entrevistas en importantes medios de comunicación.

Se espera que en el primer semestre de este 2023, el artista lance cuatro videos musicales, nuevas colaboraciones con artistas internacionales y la publicación de un concierto en vivo a través de Uttopion Mettaverse.

