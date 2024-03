Ricky Martin, su sobrino solicita retirar la contrademanda

Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, notificó este miércoles su intención de retirar la contrademanda en contra del cantante, en la que solicita diez millones de dólares por daños por “conducta sexual no consensual”.

El pedido de Sánchez Martin al juez Arnaldo Castro Callejo se presentó durante una vista de seguimiento por la demanda civil que presentó a su vez su tío en su contra en 2022 por un monto de al menos 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.

“Quisiera solicitar la desestimación sin perjuicio de mi parte de la demanda”, dijo Sánchez Martin en medio de la vista de estatus que se llevó a cabo por videoconferencia.

Ante ello, el juez Castro Callejo le recomendó que esa determinación debería hacerse por medio de un abogado que lo asesore y con el que no cuenta desde enero pasado.

Sánchez Martin participó hoy de la vista de seguimiento sin representación legal y alegó que por problemas de salud y otras cuestiones no ha logrado contratar a un letrado, luego de que en enero pasado prescindió del abogado Michael Corona.

La falta de abogado, un asunto por resolver

El pasado 8 de marzo, el demandado debía informar al tribunal quién era su nuevo abogado.

“En cuanto a conseguir representación legal, le informo, su señoría, que lo he intentado. Estoy haciendo las gestiones para conseguir representación legal. No he tenido éxito hasta el momento, pero no ha sido por falta de intentos”, dijo Sánchez Martin.