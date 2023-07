Ricky Martin, sus relaciones antes de su fallido matrimonio

Nadie se esperaba que, tras seis años de relación, Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef pusieran punto final a su relación, decisión que la ahora expareja reflexionó cuidadosamente.

El arte unió a Martin y Yosef en 2016, unos años después, en 2018, se dejaron ver públicamente en una alfombra roja, poco después anunciaron su matrimonio.

La expareja tiene cuatro hijos, Renn Martin-Yosef y Lucía Martin-Yosef, que nacieron en 2019 con dos meses diferencia, y los gemelos Matteo y Valentino, en 2008, por quienes continuarán teniendo una “dinámica familiar saludable y una relación centrada” en su genuina amistad.

Cabe mencionar que, con Yosef, el cantante boricua puso fin a una larga temporada de soltería, pues su última relación había sido con Carlos González, con quien mantuvo un romance que duró tres años.

Carlos González, empresario puertorriqueño, fue la primera pareja que Martin presento públicamente tras declararse abiertamente homosexual, en 2010, e incluso estuvieron a punto de casarse, pero la relación terminó a finales de 2013.

Con la reciente ruptura del matrimonio de Martin ha resurgido el interés por su pasado amoroso, como ven González fue su primera pareja tras aclarar su orientación sexual, pero antes de 2010, tuvo varias relaciones.

Martin se ha robado en partes iguales el corazón tanto de hombres como de mujeres, algunas relaciones fueron algo efímeras, otras duraron un poco más, aunque por alguna razón no prosperaron.

Gabriela Sabatini

La extenista argentina tuvo un romance con el músico, duró apenas unos cinco meses en los 90, presuntamente la relación terminó porque no podían contabilizar sus agendas.

Rebecca de Alba

Mucho antes de que el boricua saliera del clóset este mantuvo una relación sentimental con la presentadora de televisión, iniciaron el noviazgo en 1994 y tras siete años juntos se separaron.

Los famosos estaban muy enamorados y tenía claro que querían un futuro juntos, pero pese a ello, según de Alba, la distancia y la diferencia de opiniones sobre el futuro les pasó factura, además, aseguró que la inclinación sexual del boricua no influyó en la ruptura, pues, de hecho, el intérprete le contó que era gay mucho antes de hacerlo público.

Alejandra Guzmán

La mexicana tuvo un intenso y efímero romance con el boricua, que duró seis meses, tras su separación del padre de Frida Sofía, Pablo Montezuma.

En palabras de Guzmán fue un “amor muy bonito”, no obstante, para aquel entonces Martin estaba muy apegado a lo que decía su madre, algo que influyó en la relación.

“Ahí lo ví, él me vió (Ricky Martín), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mí y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, ¡olvídate!, córrele porque escóndete, que no sé qué… y yo “huy mano”, entonces había cosas que no lo dejaban hacer y yo era muy rebelde”, comentó Guzmán en una entrevista en el canal de Yordi Rosado.

A la lista de relaciones del músico también se suma la mexicana Sasha Sökol, la modelo Alicia Machado, la bailarina Adriana Briega, la cantante Patricia Kaas y la modelo Inés Misan.

