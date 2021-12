Rita Moreno regresa a 'Amor sin barreras'

La película "Amor sin fronteras" llegó a Panamá para contar la nueva versión del legendario musical "West Side Story", sobre el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de Nueva York.

Es la adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de "Romeo y Julieta", de Shakespeare.

La nueva adaptación del entrañable musical está protagonizada por Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (el teniente Schrank), Brian d'Arcy James (el oficial Krupke) y Rita Moreno (como Valentina, la dueña de la tienda de la esquina en la que trabaja Tony).

En el marco de su estreno a Panamá, conozcamos un poco más de Rita Moreno, quien ganó un Óscar por el papel de Anita en el clásico musical de 1961 "Amor sin barreras". Ahora está de vuelta en la flamante versión de Steven Spielberg, y está tan vivaz como siempre.

El personaje de Moreno representa la voz adulta de la razón para las pandillas rivales, los Jets y los Sharks, que están en pie de guerra en los años cincuenta en Nueva York. Tiene un vínculo especialmente fuerte con Tony (Ansel Elgort de Baby: El aprendiz del crimen), un delincuente juvenil que tomó bajo su protección. Además de interpretar el papel de Valentina, Moreno es productora ejecutiva de la película.

Moreno habla un poco de su trabajo en esta cinta.

¿Cómo se involucró en "Amor sin barreras" de Steven Spielberg?

Fue obra de Tony Kushner. Tony estaba escribiendo el guion para Steven –trabajaron juntos muchas veces– y estaba conversando con su esposo, Mark Harris, sobre qué hacer con el personaje de Doc. Creo que fue Mark el que sugirió que yo interpretara a la viuda de Doc. Resulta que Tony es un gran admirador mío, de lo que yo no tenía ni idea.

¿Qué le pareció el guion de Tony Kushner?

Me encanta lo que hizo con el guion y el hecho de que haya aclarado muchas cosas a las que no se les prestó realmente atención en la película original, porque si no fuera por la original, no estaríamos haciendo una nueva versión. Así que hay mucho para decir de la primera película. La gente dice que fue una película icónica. Bueno, esperen a que vean, esta...

¿Qué puede decir de Valentina?

Valentina es un personaje maravilloso. Todavía es dueña de la tienda de dulces de Doc. Tony duerme en el sótano. Tony Kushner dice que ella es el corazón de la película. Hay algo en ella de madurez, de cariño y de calidez. Es un papel importante. Estoy muy orgullosa de formar parte de esto.

¿Cómo describiría la relación de Valentina con Tony?

Esto es Tony Kushner haciendo lo que Tony Kushner hace maravillosamente. Creó una relación que es conmovedora, dulce, entrañable. Ella es como una figura materna, o al menos una tía. Ella lo protege de los Jets porque él está tratando de ir por el buen camino en todo sentido.

¿Cómo describiría a la Anita de Ariana DeBose? ¿Es diferente a su Anita?

Bueno, antes que nada, estuvieron espectaculares al elegirla a Ariana para el papel, porque ella es afrolatina, y hay muchos afrolatinos. Es una bailarina increíble, fabulosa. Mucho mejor bailarina de lo que era yo. La versión de ustedes de "América" fue en una azotea. Esta está hecha en la calle. Es gloriosa. Imagínate. Un técnico inteligente y director inspirado ¿quiere competir con un número tan icónico como "América"? ¿Realmente quiere competir con eso? Lo resolvió de una manera brillante. Te aseguro, "América" les va a volar la cabeza. Nunca vi sets como estos.

