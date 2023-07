Robert de Niro está 'afligido' por la muerte de su nieto

Robert de Niro está “profundamente afligido” por la muerte de su nieto Leo, de 19 años, agradeció los mensajes de condolencia y pidió privacidad para llorar su pérdida.

La noticia sobre el deceso de Leandro De Niro Rodríguez, nombre real del nieto del histrión, fue confirmada por su madre, Drena de Niro, en un comunicado de prensa, donde aseguró que no sabía cómo iba a continuar viviendo sin él.

“(…) No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá”, se lee en el comunicado del 2 de julio.

“Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo ese amor te hubiera salvado”, comentó Drena, de 51 años y la mayor de los siete hijos del actor.

En un principio la familia no habló sobre los detalles de la causa de muerte de Leo, quien también estaba siguiendo los pasos de su abuelo y su madre, ya que hizo algunos papeles como en “Nace una estrella”.

Un reporte de la policía aseguró que un “hombre de 19 años fue encontrado inconsciente, sin reflejos, y fue declarado muerto por los servicios de emergencia en el lugar”, una dirección de Wall Street que alberga el centro residencial Cipriani Club Residence.

Algunos tabloides reseñaron que Leo presuntamente murió de una mezcla letal de drogas con fentanilo.

“A la persona que le vendió a Leo las drogas mezcladas con fentanilo que nos lo arrebataron, espero que todos los días pienses en mí y en mi familia. Nos mataste a todos”, señaló la madre del joven.

Carlos Rodríguez, padre de Leo, por su parte, también escribió algunas líneas para expresar su tristeza: “Mi querida Drena, las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora soportamos con nuestras familias y amigos. Él es un niño de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE sin LEO”.

