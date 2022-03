Rosalía, Camila Cabello y otros cantantes que han usado TikTok para lanzar su música

La red social Tik Tok, con mil millones de usuarios activos mensualmente en 2021, se ha convertido en la plataforma favorita de los famosos para conectar con sus fanáticos y realizar el lanzamiento de sus próximos proyectos.

Versión impresa

Camila Cabello y Rosalía han elegido la red social para hacer el estreno mundial de sus álbumes, "Familia" y "Motomami" respectivamente.

La cantante de origen catalán, con 16 millones de seguidores en Tik Tok, ha tomado la delantera y presentará oficialmente esta tarde, a las 7:00 p.m, las 14 canciones que componen su tercer disco.

Cada uno de los sencillos ha sido conceptualizado y producido por Rosalía, recientemente realizó el cuarto y último adelanto de la producción, "Hentai", sencillo clave del álbum de estudio que saldrá a la venta este 18 de marzo.

En el espectáculo a gran escala Rosalía interpretará los sencillos del disco, cada uno con un aspecto visual y una ambientación única.

Para disfrutar del “Rosalía Tik Tok Live” deben ingresar al perfil oficial de la artista y usar la etiqueta #RosaliaMotomami para interactuar en la conversación.

Cabello, por su parte, tendrá una dinámica similar, directo desde su cuenta, con más de 15 millones de seguidores, presentará “Familia: Welcome to the Family” el 7 de abril, a 6:00 p.m., y con retransmisión el 8 de abril en el mismo horario.

Será la primera vez que los temas de su próximo álbum, “Familia”, vean la luz, promete ser una experiencia musical envolvente e innovadora, informaron en un comunicado.

El stream incluirá efectos visuales y envolventes de realidad virtual, además, el espectador será parte de un viaje por diversos escenarios y vestuarios diseñados para realzar el estilo de cada canción.

VEA TAMBIÉN: 'Red': Un filme lleno de amistad y magia

“Familia” es el tercer álbum de estudio de Cabello y saldrá a la venta el 8 de abril. El primer sencillo de la producción discográfica es “Bam Bam” en colaboración con Ed Sheeran, y cual fue estrenado el 4 de marzo.

Rosalía y Cabello no han sido las únicas en anotarse a esta estrategia, con anterioridad Ed Sheeran y Coldplay han usado la plataforma de red social para publicar canciones inéditas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!