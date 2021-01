Rosalía causa revuelo por sus sandalias

La cantante Rosalía siempre está en el ojo público, ya sea por sus canciones o por los outfits que elige.

En esta ocasión, ha causado revuelo por lucir unas sandalias peculiares.

Sí, otra vez, la intérprete de "Malamente", ha generado comentarios por unas sandalias. Son diferentes, tienen una suela distinta y muchos internautas dicen que jamás se las pondrían.

La cantante lleva más de 5.5 millones de likes con las tres últimas publicaciones de su cuenta de Instagram, gracias a su atuendo "diferente".

Rosalía luce un vestido estampado semitransparente y unas sandalias negras de plataforma. Y a pesar de lo llamativo del vestido, han sido sus calzados lo que han acaparado toda la atención.

Entre las 3 publicaciones llevan más de 18 mil comentarios.

Las sandalias negras tienen unas plataformas peculiares y unos hilos para amarrar a las piernas. Tal vez esto es lo que ha causado más sensación.'

