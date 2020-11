Rubén Blades: ¿De cuánto es la fortuna del cantante y compositor panameño?

El compositor y cantante, Rubén Blades es un ícono musical en Panamá y en los países de Latinoamérica.

Versión impresa

El salsero ha ganado varios premios Grammy y ha recibido otros reconocimientos.

Durante esta pandemia, Rubén Blades ha estado muy activo en sus redes sociales compartiendo textos en El Diario de la Peste.

En esta espacio comparte anécdotas, su día a día y otros detalles de Nueva York, lugar donde reside.

Acerca este artista panameño ha surgido una interrogante, ¿de cuánto será su fortuna?

Varios medios internacionales han tocado este tema en los últimos días.

De acuerdo al cálculo del portal Celebrity Net Worth, Rubén Blades tiene una fortuna de $10 millones de dólares.

Su fortuna ascendió al producir una serie de canciones de éxitos que luego aparecieron en películas, según un escrito del mencionado portal.

VEA TAMBIÉN: Samy y Sandra Sandoval: Bailotón de este fin de semana será a beneficio de los damnificados en Chiriquí y Bocas del Toro

Sus primeros trabajos en la industria de la música incluyen una colaboración con Pete Rodríguez, produciendo éxitos como "Descarga Caliente" y "De Panamá a New York".

Blades ha actuado en varias películas como "The Last Fight", "Mo’ Better Blues", "Predator 2", "Safe House" y "Once Upon a Time in Mexico".