Rubén Blades sobre Harry Belafonte: 'Fue un ser excepcional'

Hace algunos días se hizo pública la noticia sobre la muerte de Harry Belafonte, músico, actor y activista de los derechos civiles en Estados Unidos, y debido a ello, Rubén Blades escribió algunas líneas para despedirse de su amigo.

La amistad entre Belafonte y Blades data desde 1974, se conocieron en Nueva York, en una velada política organizada por Marlon Brandon, amigo del actor y activista, donde se presentó la Orquesta de Ray Barreto, en la cual el panameño estaba empezando a cantar.

Antes del primer encuentro del panameño y Belafonte, este sabía de él por referencias de su infancia, el calipso “Banana Boat”, su filmografía y había escuchado sobre su activismo en Estados Unidos.

Desde su primer contacto inicial el actor y Blades entablaron una amistad que ha perdurado por más de cinco décadas y luego de su muerte, el panameño lo describió como un “ser excepcional”.

En una misiva pública (rubenblades.com) Blades escribió algunos de los momentos que vivió junto a Belafonte, por ejemplo, fue por primera vez al Festival de Cannes cuando este presentó “Beat Street”, película que coprodujo el activista y para la cual el panameño escribió “Tu Cariño” / “Carmen's Theme” junto a Carlos Franzetti.

“Fue Harry quien me presentó a Quincy Jones una tarde en los 80’s, y de ese encuentro surgió la invitación para que yo escribiese una versión en español de ‘I Just can't Stop Loving You’, para Michael Jackson, la única canción que ese ícono grabase en nuestro idioma”, dijo Blades.

“Harry Belafonte me concedió una de las mayores satisfacciones de mi carrera: el ser uno de los oradores de fondo en un homenaje hecho en el teatro ‘Zigfield’ de New York en su honor, organizado por un verdadero ‘quién es quién’, entre los que recuerdo a Coretta King, esposa del mártir Martin Luther King, al productor de TV Norman Lear y mi encuentro con la gloriosa adalid de los derechos civiles, Rosa Parks”, añadió.

Los músicos empezaron a escribir un calipso llamado “Working Woman”, pero nunca lo terminaron, además, Blades conoció a su familia y recibió el respaldo de Belafonte cuando participó en las elecciones presidenciales en 1994. “(…) siempre conté con él para cualquier proyecto y necesidad”, comentó.

“Objetivo, informado y amable, Belafonte fue consistente toda su vida. Se ha ido un titán, pero su legado y ejemplo perdurarán por generaciones”, expresó, al tiempo que se despidió: “¡Adiós hermano Belafonte!”.

Ken Sunshine, representante de Belafonte, informó que el actor murió a los 96 años en su residencia en Nueva York.

