Ryan Reynolds considera que algunos clásicos de Disney deben tener clasificación para adultos

El gigante del ratón, Disney, anunció que las películas “Deadpool”, “Deadpool 2” y “Logan” pronto formarán parte del catálogo de contenido con clasificación R, es decir, solo dirigidas para adultos.

Estas cintas serían las primeras con calificación para adultos en la plataforma de streaming, en Estados Unidos, sin embargo, Ryan Reynolds, el intérprete de “Deadpool”, considera que algunos clásicos ya deberían estar en dicha categoría.

“(…) todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían tener clasificación R por trauma irreversible”, escribió Reynolds en Twitter.

“El rey león”, “Blancanieves y los siete enanitos”, “Old Yeller”, y “Bambi”, son algunas películas que el histrión sugirió revisar su clasificación y explicó sus razones.

En “Blancanieves y los siete enanitos”, clásico de 1937, hay “allanamiento de propiedad, poliandria límite, (y estoy) bastante seguro de que esos diamantes no están libres de crueldad”, por lo que, según el histrión debe tener clasificación R.

“Old Yeller” hizo “llorar muchísimo” a Reynolds y justifica la revisión de su clasificación mencionando el “asesinato directo de Old Yellor. Además, abuso de oso”.

Entre broma y en serio Reynolds afirma que la cinta “El rey león” está llena de “fratricidios, mutilaciones, muy posiblemente amor entre medios hermanos, o al menos besos entre primos. En serio”.

En cuanto a “Bambi”, añade que los eventos que tienen lugar en la cinta pueden causar un “trauma de por vida”. “El asesinato de una mamá ciervo inocente”, dijo la estrella de “Deadpool”.

Con Reynolds nunca se sabe si está hablando en serio o está en su papel como “Deadpool”, personaje que tiene un humor muy particular, pero sus sugerencias sean broma o no, aún no han tenido respuesta por parte de la compañía.

Disney, por su parte, en el comunicado donde anunciaba las nuevas incorporaciones, recomendó a sus suscriptores revisar el control parental “para garantizar una experiencia de visualización más adecuada para ellos y su familia”.

