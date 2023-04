Sábado Santo: ¿Cuál es su significado?

Semana Santa, una de las grandes celebraciones del cristianismo, que durante este periodo evoca los últimos días de la vida de Jesucristo.

Hoy, es Sábado Santo, que es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo.

Se dice que es un día de silencio, porque “un gran silencio envolvió a la tierra; un gran silencio y una gran soledad".

"Un gran silencio, porque el Rey duerme…La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo”, se lee en el catecismo de la iglesia católica, en los numerales que van del 631 al 637.

De acuerdo a los conocedores del tema, esta jornada cierra el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).

Antes se llamaba "Sábado de Gloria", pero la reforma litúrgica de la Semana Santa acometida por el Papa Pío XII la denominó como Sábado Santo.

El Sábado Santo se rememora a María tras la pérdida de su hijo, por lo que es un día de dolor y tristeza, destinado al silencio, luto, y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos.

La comunidad cristiana vela junto al sepulcro en silencio.

De esta manera, en la Iglesia Católica no se realizan eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados, se lee en as.com

En la noche de hoy, se realiza la Vigilia Pascual, un acto previo al Domingo de Resurrección. Este es un momento para regocijarse por la resurrección de Jesús.

