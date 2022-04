Sandra Sandoval dona uniformes y útiles escolares a estudiantes en Capira

Uniformes, útiles escolares y meriendas fueron algunas de las donaciones que la tipiquera Sandra Sandoval le hizo llegar a un grupo de estudiantes en Alto Nuevo Limón de Capira.

Los estudiantes de esta zona enfrentan una serie de peripecias para llegar a las aulas de clases, aunado a las carencias, las cuales se han agravado por la pandemia.

En un video, el cual publicó Sandoval, una maestra narra que hay estudiantes que tienen que recorrer largas distancias para acudir a las clases, hasta una hora, y cuando hay mal tiempo tienen que cruzar quebradas o faltar.

“Me sorprendí un día porque me tocó ver a un estudiante que llevaba arroz y encima del arroz le echaba un chiwi”, comenta la maestra.

Sandoval se ha solidarizado con estos niños y les ha enviado los materiales que necesitan para continuar con su proceso de aprendizaje.

Mochilas, loncheras, uniformes, calzados y otros útiles escolares son algunas de las donaciones que la tipiquera les envió a los estudiantes, quienes se mostraron muy agradecidos e incluso bailaron uno de sus éxitos, “El baile de la coneja”.

“Nosotros los estudiantes de Alto Nuevo Limón damos las gracias a Sandra Sandoval y sus amigos”, añadió uno de los estudiantes beneficiados.

“La gallina fina”, por su parte, también envió un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible esta labor social.

“Hoy tengo que agradecer a muchas personas por hacer posible esta donación en Alto Nuevo Limón de Capira. Gracias al @elcampeonpanama @durexpanama y mis amigas que nunca me dicen que no, Celima, Roxana, Francia, Eva y estoy segura que si les hubiera pedido a mis seguidores también me hubieran ayudado”, escribió la cantante.

La buena acción de la tipiquera ha sido aplaudida en las redes sociales y los mensajes de agradecimiento no se han hecho esperar.

