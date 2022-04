Sandra Sandoval está agradecida por el apoyo en el 'Sandra Fest 50+2'

Sandra Sandoval está muy feliz por el apoyo que le dieron sus seguidores en el evento "Sandra Fest 50+2".

Versión impresa

Con esta actividad, que se realizó el sábado en Arraiján, la tipiquera celebró su cumpleaños 52.

La hermana de Samy Sandoval estaba emocionada porque pudo ver a tanta gente reunida para este festejo.

"Hoy es un día que no puedo explicar mi emoción que hasta lágrimas me sacaron, no pensé que después de la pandemia podía volver a ver a tanta gente junta", expresó durante la fiesta.

"No me canso de decir lo mucho que los quiero", destacó la cantante.

La tarima estaba rodeada de flores para festejar la vida de la cantante de música típica más famosa de Panamá.

El recinto estaba más lleno que nunca y hasta el dulce estuvo hermoso, personalizado con tambores, labores de la pollera, tarima, acordeones y más.

Como ya es tradición durante el "Sandra Fest", hubo regalos para el público, esta vez hasta viaje.

VEA TAMBIÉN: Kenny y Kiara Pérez rinden homenaje al fallecido Horacio Valdés con el tema 'Ganas de verte'

En la tarima de la actividad la acompañaron varios artistas como Alejandro Torres y Benjamín González, entre otros.

Además, no podía faltar su esposo, el también músico "Tavo" Flores.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!