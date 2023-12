'Saturday Night Live' se emitirá en Latinoamérica en 2024

“Saturday Night Live” llegará a Latinoamérica en 2024. El legendario show de sátira política y sketches se emitirá en vivo desde Nueva York a partir de enero a través de Universal+.

El programa de comedia, que desde 1975 ha entretenido a la audiencia semana a semana con los más grandes actores y actrices de Hollywood, estrenó este año su temporada 49 teniendo grandes invitados como Bad Bunny, Timothée Chalamet y Emma Stone.

De cara a este gran suceso televisivo te damos algunos datos curiosos de todo lo que debes saber acerca de Saturday Night Live:

- Cada episodio cuenta con el elenco habitual de actores cómicos del programa, así como con un presentador invitado y un invitado musical. El programa comienza siempre con un monólogo de apertura por parte del presentador invitado que termina con la frase característica: “Live, from New York, it is Saturday Night!” La primera persona en decir la frase al arrancar el show fue Chevy Chase.

- El show se caracteriza por parodiar todo, desde hechos de la cultura pop hasta eventos actuales.

- Algunos latinos que han formado parte de Saturday Night Live son: Salma Hayek, Sofía Vergara, y recientemente Ana de Armas, Oscar Isaac y Pedro Pascal; además de Bad Bunny y Karol G en el segmento musical. En su elenco habitual, cuatro actores de ascendencia latina han aparecido en el programa: Melissa Villaseñor, Fred Armisen, Horacio Sanz, y recientemente, Marcello Hernández.

- Saturday Night Live se transmite en directo los sábados por la noche, a las 23.30 en los estudios de NBC, en el emblemático 30 Rock (Rockefeller Center) en Nueva York.

- El cast original del show, creado por Dick Ebersol y Lorne Michaels, quien aún funge como escritor y productor ejecutivo; estaba compuesto por Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman y Gilda Radner.

- El programa ha ganado más de 90 premios Emmy´s y ha influido en la música popular, el cine e incluso la política. Se dice que Saturday Night Live tiene un efecto en los votantes de las elecciones estadounidenses y en los candidatos presidenciales. En torno a las elecciones presidenciales de 2008 surgió la teoría del "Efecto SNL", según el cual el contenido que los votantes veían en SNL afectaba su voto en las elecciones. (Fuente: Purdue University).

- Candidatos presidenciales, ya sean antiguos, actuales o futuros, han fungido como anfitriones. Además de Donald Trump y Al Gore, estuvieron Ralph Nader (1977), Jesse Jackson y George McGovern (ambos en 1984), Steve Forbes (1996), Rudy Giuliani (1997), John McCain (2002) y Al Sharpton (2003). Incluso Barack Obama (2008) y Hillary Clinton (2016) han tenido apariciones especiales.

- El show ha tenido momentos memorables como en 2015, al celebrar 40 años al aire de forma ininterrumpida, donde Jimmy Fallon y Justin Timberlake interpretaron la popular canción “D---- in a Box”, que en su momento rompió el internet. Además de otras controversias como cuando la cantante Sinnead O’Connor rompió la foto del Papa Juan Pablo II en vivo durante el show.

- Incontables estrellas de cine y televisión han arrancado su carrera en Saturday Night Live: Bill Murray, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Dennis Miller, Dana Carvey, Phil Hartman, Chris Rock, David Spade, Chris Farley, Sarah Silverman, Mike Myers, Adam Sandler, Molly Shannon, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler, Andy Samberg, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, y Kate McKinnon, entre otros.

- El segmento de fake news de Saturday Night Live– Weekend Update - le brinda especial relevancia a los actores que han participado en él como Chevy Chase, Dan Akroyd, Tina Fey, Jimmy Fallon, Amy Pohler y Seth Meyers, entre otros.

