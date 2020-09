Se están haciendo pasar por la periodista Delia Muñoz por Whatsapp

Nadie se escapa, la periodista Delia Muñoz alertó a sus amigos y fuentes periodísticas de que hay una persona que se está haciendo pasar por ella.

A través de su cuenta de Twitter la periodista adjunto una captura de pantalla del número de teléfono que están utilizando para hacerse pasar por ella y sugirió tener cuidado.

Se puede leer en el tweet de Delia Muñoz que sus contactos se percataron de la situación porque la persona que está suplantando su identidad “escribe pésimo”.

Algunos de los seguidores interactuaron con el tweet de Delia, uno de ellos fue su colega de Eco Tv, Félix Chávez, quien se refirió a la ortografía de la persona que se está haciendo pasar por su compañera.

“Me imagino que escribe ‘ola, aiga, comianos, tabanos’”, escribió Félix Chávez. No obstante, una seguidora fue más allá del tema de la ortografía y ahondó en los problemas que puede desencadenar que alguien suplante tu identidad y como en algunos casos no se logra obtener aguda por parte de las autoridades competentes.

“Lo peor es que está pasando con muchas personas. Te ‘hackean’ el correo y te roban los contactos, y empiezan a solicitar dinero a su nombre. Cuando pones la denuncia te dicen que no pueden hacer nada. Deben activar la policía cibernética. Muchos caen en estas estafas”, explicó una usuaria.

Otro seguidor dijo: “Por qué habrá gente que no tiene nada que hacer”.

Este tipo de situaciones no es la primera vez que se registran en nuestro país, otros periodistas ya han pasado por las mismas circunstancias e incluso figuras reconocidas de la política y la farándula local le han ‘hackeado’ sus perfiles de redes sociales o se han hecho pasar por ellos.

En febrero el periodista Raúl López Aranda presentó ante el Ministerio Público una denuncia, ya que estaban utilizando su nombre para pedir dinero.

En su momento el comunicador detalló que estaban abordando a funcionarios públicos muy importantes del país para pedirles dinero para un supuesto hijo que él no tiene.